Depremzede çocukların yüzünü güldürmek için afet bölgesini gezip etkinlik düzenliyorlar

ADIYAMAN (AA) - CİHAN OKUR/KEMAL CEYLAN - Tüm Etkinlik Sektörü Federasyonu (TEFED) ile Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği (TEODER) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illeri gezerek, çadır ve konteyner ketlerde kalan çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler yapıyor.

TEFED ve TEODER üyeleri yardım, destek ve bağış toplama faaliyetlerinin yanı sıra afet bölgesindeki çocuklara moral ve motivasyon sağlamak adına profesyonel ekiplerle animasyonlar düzenliyor. 20 kişiden oluşan gönüllü ekip, çocuklara animasyon gösterileri sunarak, patlamış mısır, pamuk şeker ve hamburger ikramında bulunuyor.

Pedagog ve klinik psikologların da aralarında yer aldığı ekip, sihirbazlık gösterileri ve sinema gösterimleri yapıyor, sınavlara hazırlanan çocuklara kitap hediye ediyor.

Aynı zamanda çocuklar için oyuncak ve giysi dağıtımı yapan ekip, yetişkinlere de hijyen malzemeleri ve kıyafet yardımı yapıyor.

TEODER Başkanı Erol Yıldırım, AA muhabirine, deprem felaketinin ardından, depremzedeler için sahada gönüllü olarak yardım çalışmalarında bulunduklarını söyledi.

Depremin ilk günü Hatay ve ilçelerinde erzak ve giysi dağıtımı yaptıklarını anlatan Yıldırım, çocukların "Oyuncak yok mu abi?" soruları üzerine, çocuklara yönelik organizasyonlar yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Oyuncak dağıtıkları çocukları daha da mutlu edecek, eğlendirecek etkinlikler planladıklarını belirten Yıldırım, "Sağ olsun bütün üyelerimiz destek oldu. Kimi hamburger kimi animasyon ve ses sistemi desteği verdi. Bir tır dolusu oyuncağımızla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerimize, ilçelerine ve köylerine giderek etkinlikler yaptık. Ramazan ayında farklı bir konsepte bu etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.

-"Onların mutluluğu ve tebessümü bizlere güç veriyor"

Erol Yıldırım, çocukları mutlu gördüklerinde etkinlik yaptıkları alanlardan ayrılmak istemediklerini ifade etti.

Çocukların mutluluğu ve tebessümünün güç verdiğini dile getiren Yıldırım, "Onların bilinç altındaki acıları ve korkularını ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden, imkanlarımız el verdiği sürece çalışacağız. Onları mutlu etmek adına etkinliklerimize devam edeceğiz. Gönüllü arkadaşlarımız burada daha çok kalmak istiyor. 3 gün boyunca Adıyaman'da yardım faaliyetlerini farklı içeriklerle tekrarladık ve depremzedelerin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa yardım etmeye çalıştık." diye konuştu.

Animatörlük yapan Yasemin Yalçın ise "Elimden geldiğince çocukları eğlendirmeye çalışıyorum. Çocukları eğlendirince o kadar çok mutlu oluyorum ki anlatamam, dünyayı verseler bu tadı almak mümkün değil. Hala devam eden mükemmel bir yardım organizasyonu var. Türk milleti olarak, yaraları sarmaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu yaraları saracağımıza inanıyorum, bir daha bu acıları yaşamamayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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