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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da depremzedeler "Sosyal Market Kart" ile alışveriş yapabilecek

AA

Adıyaman'da depremzedeler "Sosyal Market Kart" ile alışveriş yapabilecek

ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN - CİHAN OKUR - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin sosyal marketlerden "Sosyal Market Kart" ile ihtiyaçlarını daha hızlı ve rahat gidereceğini söyledi.

Demircan, AA muhabirine, Adıyaman'da kurulan sosyal marketlerin, bir çadırın içerisinde binlerce ürünün bulunduğu birer market havasında olduğunu ifade etti.

Marketlerdeki iş ile işlemlerin hızlı ve doğru şekilde yürütülebilmesi için arka planda çalışan bir yazılımın olduğunu belirten Demircan, "Bu yazılım bir yönüyle belediyenin datasına, nüfus idaresine bağlı. Diğer yönüyle AFAD'ın depremzede veri tabanına bağlı. Mekanla insanı bir arada tanımlayan ve tanıyan bir sistem." dedi.

Demircan, bu sistem sayesinde depremzedelerin internet üzerinden randevu alarak sosyal markete gelip sıra beklemeden alışverişini yaptığını bildirdi.

Afetzedelerin sosyal marketten daha hızlı yararlanabilmesi için Sosyal Market Kart uygulamasını geliştirdiklerini dile getiren Demircan, "Vatandaşımıza sosyal marketteki işlemleri tamamlandıktan sonra kart veriliyor. Bu kart onun bilgilerini yüklediğimiz, ikinci defa geldiğinde hızlı işlem yapabilmesinin önünü açan bir kart. Bugün yeni üretildi. Bugüne kadar sistem vardı ama somut bir kart haline dönmemişti. Bu kartla, daha fazla insana ulaşabilelim diye bir adım daha atmış olduk. Dolayısıyla sosyal marketin bir yönü marketin içerisindeki ürünler ama görülmeyen tarafı ise detaylı ve derin bir yazılım. Kolektif aklın çalıştığı bir mekanizma." diye konuştu.

- Sosyal marketlerden 40 bin aile yararlandı

Depremzedelerin sosyal marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini hatırlatan Demircan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Adıyaman'da yaklaşık 40 bin ailenin buradan alışveriş yaptığını biliyoruz. Bu 40 bin ailenin 4 kişiden oluştuğunu düşünecek olursak yaklaşık 160 bin kişi eder. 5 kişiden düşünürsek 200 bin kişi eder. Depremzede olup da ihtiyacı olan hemen hemen her aileye ulaşmış görünüyoruz. 1 milyon parçadan fazla malzemenin burada dağıtıldığını söyleyebiliriz."

Demircan, ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu dile getirerek, Türkiye genelinden deprem bölgesine yardım gönderenlerden ramazanda da yardım beklediklerini vurguladı.

-10 bine yakın kart basıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da Adıyaman'da 5 sosyal market bulunduğunu, kentteki yaklaşık 80 bin ailenin yarısının sosyal marketlerden alışveriş yaptığını aktardı.

Sosyal marketlerden, zenginin de fakirin de adil şekilde yararlandığına işaret eden Kılınç, "İnsanlar bir dakika içinde varlıklı halden varlıksız hale geldi. Dolayısıyla burada kartlarını getirip, parasıyla alışveriş yapıyormuş gibi bir algı oluşacak. Bu çok onurlu bir duruştur. Vatandaşımız bu kartlarla gelip alışverişini yapıp çıkacak şekilde bir pozisyonlanma var. Şu ana kadar 10 bine yakın kart basıldı." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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