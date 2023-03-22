Adıyaman'da depremzede öğrencilere çevrim içi eğitim imkanı sunuluyor

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ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesinde oluşturulan çadırda depremzede 68 öğrenci çevrim içi olarak eğitim görme imkanı buluyor.

Uğur Okullarınca Yavuz Selim Ortaokulu bahçesinde "Renkli Hayallere Uğurlu Dokunuşlar Çadırı" oluşturuldu. Çadırda farklı branşlardaki öğretmenler tarafından lise ve üniversite sınavına girecek depremzede öğrencilere çevrim içi eğitim veriliyor.

Uğur Okulları Kahta Kampüsü Müdürü Fatma Eskici, AA muhabirine, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için Uğur Dijital Platformundan çadır kentte kalan öğrencilerin faydalanmasını sağladıklarını söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara hazırlanan öğrenciler için haftada üç gün dörder saat, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık grubu öğrencileri için de haftada iki gün beşer saat canlı ders yaptıklarını aktaran Eskici, "Öğrencilerimiz Uğur Dijital'de konu kavrama testleri, konu anlatımları videoları, deneme sınavları ve ders tekrarlarından ücretsiz yararlanabiliyor." dedi.

Eskici, tüm öğrencilere katkı vermek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çadır kentlere görevliler aracılığıyla duyuru yapıyoruz. Gönüllülük esas tabii öğrencilerde. Buraya gelen öğrenciler yakın arkadaşlarını da getiriyor, veliler aracılığıyla da ulaşıyoruz. Öğrencilerimize yardımcı olmak adına çadırımızı kurduk. Her gün eğitimimiz devam ediyor. 68 olan öğrenci sayımızın artacağını düşünüyoruz."

Derslere katılan öğrencilerin mutlu olduğuna işaret eden Eskici, "Derslere katıldıkları ve burada arkadaşlarıyla sosyal iletişim halinde oldukları için mutlu oluyorlar." ifadesini kullandı.

Çadır kentte yaşayan öğrenci Emre Yapar ise derslerin eğlenceli ve güzel geçtiğini kaydetti.





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