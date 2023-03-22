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Adıyaman'da kurulan "Samsun Köyü"nde yaklaşık 400 depremzede kalıyor

AA

Adıyaman'da kurulan "Samsun Köyü"nde yaklaşık 400 depremzede kalıyor

ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da Samsunlu hayırseverlerce kurulan konteyner kentte kalan afetzedelerin gıda, temizlik ve yakacak ihtiyaçları da karşılanıyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonunca (SAMKON) kurulan ve "Samsun Köyü" adı verilen konteyner kente 85 konteyner yerleştirildi.

Burada kalan yaklaşık 400 depremzede için fırın, çamaşırhane ve yemekhane de oluşturuldu. Depremzedelere konteyner kentte ücretsiz yemek ikramının yanı sıra yakacak odun da sağlanıyor.

Konteyner kentin koordinatörü Cemil Ay, AA muhabirine, Adıyaman'da yaralara merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

Konteyner kentin altyapısını üç günde tamamladıklarını belirten Ay, "Bugün deseniz ki bize tekrar üç günde yapın, inanın ki yapamayız. Rabb'imin yardımı, insanların da gayretiyle burayı hızlı şekilde oluşturduk, yaşanılabilir alana çevirdik. Adıyaman'da kurulan ilk konteyner kentlerden biri burası." dedi.

Çadır kent yerine konteyner kenti tercih ettiklerini vurgulayan Ay, "1999 depreminde de yardım faaliyeti yürüttük. Tabii çadırda uzun vadede yaşamak zor oluyor. Çadırlardaki problemler uzun vadede çoğalıyor ama konteyner kentte bu daha az oluyor." diye konuştu.

- "İnsan sabah kalktığında ekmeğini fırından alması lazım"

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirten Ay, şöyle devam etti:

"500 kişiyi burada barındırmak istiyoruz. Böyle bir yaşam merkezi yaptığınız zaman bunun fırını da çamaşırhanesi de mutfağı da olması gerekli çünkü burada insanlar bir gün yaşamayacak, belki bir, belki iki yıl yaşayacak. Sosyal donatıları olması lazım. İnsan sabah kalktığında ekmeğini fırından alması lazım. Bir mahalle kurduk, buraya da 'Samsun Köyü' dedik. Nasıl bir mahallede fırın varsa burada da fırın var. Seyyar fırında günlük 1500 ekmek dağıtımı yapabiliyoruz."

Ay, çocuklar için park kuracaklarını dile getirerek, "Her semtin bir çocuk parkı olur. Biz de ailelerin vakit geçirebileceği, çocukların oynayabileceği bir alan oluşturacağız." ifadesini kullandı.

- "Her gün iftar ve sahur vereceğiz"

Ramazanda iftar çadırı da kuracaklarını anlatan Ay, "Burada tüm ailelere her gün iftar ve sahur vereceğiz. Onların yemeklerini, içeceklerini burada tedarik edeceğiz. Bunları el birliğiyle yapacağız. Gönüllü fırıncılarımız, gönüllü aşçılarımız var. O gün yine gönüllü kardeşlerimizle yemeklerimizi pişireceğiz. Burada abi kardeş olduk, abla olduk, gardaş olduk." diye konuştu.

Cemil Ay, sivil toplum örgütlerinin kendilerine önemli destek sağladığının altını çizerek, özellikle öncülük eden SAMKON Başkanı Hasan Kaya Aşcı'ya teşekkür etti.

Depremzedelerden Faik Özer de depremde evinin ağır hasar gördüğünü, yaşamını konteyner kentte sürdürdüğünü belirtti.

Kendilerine çok ilgi gösterildiğini dile getiren Özer, "Allah onlardan razı olsun, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onları her konuda takdir ediyoruz, bundan daha güzel bir şey olamaz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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