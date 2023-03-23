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Katar'dan gönderilen konteynerler, Adıyamanlı depremzedeler için kuruluyor

AA

Katar'dan gönderilen konteynerler, Adıyamanlı depremzedeler için kuruluyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 depremlerden etkilenen Adıyaman'da geçici barınma merkezlerinin kurulumu devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, Katar Hükümeti tarafından depremzedeler için gönderilen konteynerler, kentteki kurulum ekiplerine teslim edildi.

Yeni Otogar yakınlarındaki 2. konteyner alanına gelen bin konteynerden 600'ünün kurulumu tamamlandı.

Depremzedelerin, kurulumu tamamlanan konteynerlere kısa sürede yerleştirileceği belirtildi.

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