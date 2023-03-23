Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman ve ilçelerinde, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyelerden görevlendirilen ekipler, iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

Yıkım çalışmaları Siteler ve Turgut Reis mahallelerinde yoğun olarak sürüyor. Polisler yıkım işleminin sürdüğü bölgelerde güvenlik önlemleri alıyor, yollar trafiğe kapatılıyor.

Ekipler bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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