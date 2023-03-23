İncirli köyünde dağlardan kopan dev kayalar evlere ağır hasar verdi

ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK/ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı İncirli köyünde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde dağdan kopan dev kayalar evlerin üzerine düşerek hasara yol açtı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, İncirli'de de can kaybı ve hasara neden oldu.

Köyün, fay hattının geçtiği arazilerinde oluşan yarıklar ve dağdan kopan dev kayalar, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

39 haneli İncirli'de deprem nedeniyle 34 ev ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Yuvarlanan kayalar bazı evlerin çatılarını yıkarak içeri girdi, bazılarının ise duvarlarını yıkıp geçti.

Köyün sakinlerinden Mehmet Sait Koç, AA muhabirine, 6 Şubat'ta şiddetli sarsıntıyla uyandığını söyledi.

Depremde kendilerini dışarı attıklarını ancak kayaların dağdan koparak gelmesiyle daha çok korktuklarını anlatan Koç, "Burada kayalar depremden daha beter oldu. Depremde evlerin üzerine kayalar geldi. Bazı evleri yıkıp geçti, bazılarında hasar bıraktı." dedi.

- "Daha önce böyle bir şey görmedik"



Koç, depremde dağdan gelen sesin ürkütücü olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Daha önce böyle bir şey görmedik, duymadık, çok büyük bir sarsıntıydı. Allah bizi korudu, buradan nasıl canlı çıktık biz de anlamadık. Bütün evler yıkık durumda. Bazı evlere kaya girdi, bazılarını da yıkıp geçmiş. Bazı kayalar iki ev kadar var. Evin arka duvarlarını kaya sıkıştırarak yıkmış. Deprem gecesi öyle bir uğultu vardı ki böyle bir şey görmedik. Depremden çok, dağlardan gelen seslerden, kaya parçalarından korktuk. Evden çıktığımızda etrafımızdan araba büyüklüğünde kayalar geçiyordu."

Ekrem Atmaca ise düşen kayalardan kaçarak güvenli alanlara sığındıklarını dile getirdi.

Depremin hemen ardından yıkılan evlerin enkazındaki yakınlarını çıkarmak için büyük uğraş verdiklerini aktaran Atmaca, "Çok zordu, kar, fırtına vardı. Kayalar geliyordu, ev ve araçların üzerine düştü. Bazı otomobilleri yoldan attı. 45 yaşındayım, böyle bir deprem görmedim." ifadesini kullandı.

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