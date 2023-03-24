Adıyaman'da konteyner kent kuran Sincan Belediyesi, 10 bin kişiye de yemek çıkarıyor

ADIYAMAN (AA) - CİHAN OKUR / KEMAL CEYLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 200 aileye konteyner kent kuran Sincan Belediyesi, günlük 10 bin kişiye de yemek dağıtıyor.

Adıyaman'da konteyner kentlerin kurulması çalışmalarına katkı vermek isteyen Sincan Belediyesi, Ziyaretpayamlı mevkisinde belirlenen alanın altyapı işlerini tamamladı.

Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen 200 konteyneri bölgeye getirerek ailelere teslim eden belediye ekipleri, konteyner kentin temizlik ve altyapı işlerini de üstlendi.

Ekipler bölgede kurduğu aşevinde günlük 10 bin kişilik yemek çıkarıyor.

Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör, AA muhabirine, depremin ilk günlerinden beri yardım faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Kısa sürede altyapı çalışmalarını tamamlayıp 200 konteyneri bölgeye getirdiklerini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Kısa süre içinde altyapıyı kendi bünyemizde hazırlayarak 200 konteyneri buraya kurduk çok şükür. Burada yaşam başladı, konteynerlerimizin içerisinde ailelerimizin ihtiyaç duyacağı yatak, beyaz eşya gibi bütün eşyalar var. Temizlik ve altyapı işlerini biz yapıyoruz. Çocuk oyun alanları kurduk, buradaki vatandaşlarımızın bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Burada 200 aile yaşıyor ve ortalama bin kişi diyebiliriz. Biz buradayız, çalışmalarımız devam edecek, bunu kendimizde bir sorumluluk olarak hissediyoruz. "

Güngör, belediyelerine bağlı aşevinde günlük 10 bin kişilik yemek çıkardıklarını vurgulayarak, şunları anlattı:



"Ramazan ayında çeşitli etkinliklerimiz olacak burada, ilahi dinletileri, çocuklara yönelik gösteriler olacak. Rabb'im ülkemize ve devletimize yardım etsin, yaraları hep birlikte saracağız. Zor bir süreçten geçiyoruz ama el birliğiyle bunun altından kalkacağız. Sincan Belediyesi, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren bölgede yoğun çalışmalar yapıyor. Bir yandan depremzedeler için temel ihtiyaç malzemeleri toplanıp yardım tırlarıyla bölgeye gönderilirken, bir yandan da hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor."

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