Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyaman'da yaraları sarıyor

ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Malezya ordusunun afet müdahale ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde 4 binden fazla hastaya şifa oldu.

Malezya ordusunda görevli uzman sağlık personeli, ilçe meydanında 11 Şubat'ta kurduğu sahra hastanesinde birçok kişi tedavi etti. Sahra hastanesinde 13 doktor, 16 uzman, 81 de hemşire ve teknikerden oluşan 110 kişilik ekip sağlık hizmeti sundu.

Günlük 150 hastayı muayene etme kapasitesine sahip, tomografi ve laboratuvar bölümleri bulunan sahra hastanesinde ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane bölümleri yer aldı.

Zaman zaman köylere de giden Malezya ordusunun sağlık ekipleri, burada da depremzedelere hizmet verdi. Malezya sağlık ekibi, Çelikhan'daki görevlerini 25 Mart'ta tamamlayıp ilçeden ayrılacak.

Çelikhan'daki sahra hastanesinin sorumlusu Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, AA muhabirine, 9 Şubat'ta iki uçakla Türkiye'ye geldiklerini, Çelikhan'da sahra hastanesini kurduklarını söyledi.

Ortopedi, genel cerrahi, çocuk hastalıkları, dişçi, anestezi uzmanı, tekniker, hemşire ve lojistik elemanlarıyla hizmet verdiklerini anlatan Hamzah, "Bölgede büyük bir felaket yaşandı. Yaraları sarmak için geldik. 4 bin 215 kişiyi muayene ettik. Haftada bir veya iki defa da köylere gittik, köylülere hizmet verdik." dedi.

Hamzah, "Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinden 1989'da mezun oldum. Vefa borcumu ödemek için geldim. Çok mutluyum ama bu felakette hayatını kaybedenler için çok üzüldüm." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yardım için geldiklerini ancak ilçedeki insanların kendilerine her konuda yardımcı olduğunu ve sıcak karşıladıklarını dile getiren Hamzah, "Buradaki insanlar bize çok yardımcı oldu, bizleri de çok sevdiler, misafirperverlikleri çok yüksek. Bir ihtiyacımız olduğu zaman hemen karşılıyorlar. Onlara hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Burada arkadaşlıklar kurduk, Kaymakam ve Belediye başkanı da çok yardımcı oldu. Tekrar buraya gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

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