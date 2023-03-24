Depremin vurduğu Adıyaman'da pazar esnafı yeniden tezgah açtı

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ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da işlerine ara veren pazar esnafı, tekrar tezgah açmaya başladı.

Kentte depremin ardından bir ayı aşkın süredir işlerine ara veren esnaf, çadır ve konteyner kentlere yakın yerlere yeniden tezgahlarını kurdu. Yaklaşık 150 esnaf, pazar günü hariç diğer günlerde açtıkları tezgahlarında sebze, meyve, diğer gıda ürünleri ile kıyafet satışı yapıyor.

Adıyaman Semt Pazarcılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Varol, AA muhabirine, umutlarını hiçbir zaman kaybetmeyeceklerini söyledi.

Adıyaman'ı ağaya kaldırmak için çabalayacaklarını dile getiren Varol, "Bunda da direneceğiz, sonuna kadar gideceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız. Adıyaman'ımızı canlandıracağız. Adıyaman'ımızı canlandıracağız. Adıyaman bir deprem yaşadı, çok şükür ayaktayız. Şehrimizi ayağa kaldıracağız." dedi.

Kentteki 400 pazar esnafından 150'sinin tezgah kurduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş Allah'ın izniyle bu sayıyı tamamlayacağız. Şu anda 6 mahalleye pazar açacağız Allah kısmet ederse. Binaların önünde, vatandaşın zarar göreceği yerlerde açmayacağız. Vatandaşı riskli yerlere götürmek istemiyoruz. Onun için çadır kentlere yakın yerlerde pazar kuruyoruz."

Varol, ilde koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e de destekleri için teşekkür etti.

- "Tezgahı açtık, işler de çok şükür diyelim"

Pazarcılardan Emin Karakaş ise depremin ardından sürecin çok zor geçtiğini vurgulayarak, "Allah devletimize zeval vermesin, bize çok yardımcı oldular. Tezgahı açtık, işler de çok şükür diyelim. Fazla iyi değil, iyi olur inşallah. Ümidimiz var. Vatandaşlar yeni yeni gelmeye başlıyor." diye konuştu.

İsa Çelik de bir ay iş yapamadıklarına dikkati çekerek, semt pazarlarının tekrar açılmasının esnaf, vatandaş ve piyasanın canlanması için iyi olduğunu kaydetti.

Celal Altındağ da zorlu bir süreç geçirdiklerine işaret ederek, bundan sonrası için her şeyin iyi olması temennisinde bulundu.

Ferit Korkut, çalışmadıkları dönemde araçlarıyla yardım dağıttığını dile getirerek, "Şu an zarar ediyoruz ama gelip tezgah açıyoruz. Amaç hayat canlılığı olsun, onun için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.



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