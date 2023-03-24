Sultangazi Belediyesinin Adıyaman'da kurduğu konteyner kentte 1500 depremzede barınacak

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ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman'da, İstanbul Sultangazi Belediyesince konteyner kent oluşturuldu.

Sultangazi Belediyesi tarafından Adıyaman-Besni kara yolu yakınında kurulan konteyner yaşam merkezine şu ana kadar 200 konteyner bırakıldı.

Buraya ilk etapta yerleştirilen 800 depremzede için fırın, çamaşırhane ve yemekhane hizmetinin de verildiği konteyner kentte, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında sağlık merkezi de oluşturuldu.

Merkezde depremzedelerin muayenesinin yanı sıra aşı ve gebelik takibi gibi hizmetler de veriliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında ise terapi etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Konteyner yaşam merkezinin tamamlanmasıyla 300 konteynerde 1500 kişinin barınması planlanıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'da olduklarını söyledi.

Kentteki ihtiyaçları zamana göre planladıklarını belirten Dursun, "Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken aşevimizi kurduk, 15 bin kişiye yemek dağıtımıyla ilgili süreçleri yürüttük. Seyyar fırın kurduk, 10 bin kişiye her gün ekmek üretiyoruz." dedi.

- Depremzedelerin sağlık sorunları için de çalışma yapılıyor

Dursun, konteyner yaşam merkezinde barınacak 1500 kişinin ihtiyaçları için de faaliyetler yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Buradakilerin sağlık ihtiyaçları olacak, bunu çözmek için Namık Kemal Üniversitesi ile protokol yaptık. Burada hem kadınlara hem de erkeklere yönelik tedaviler yapıyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz var. Yine Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile protokol yaptık, onlar da üniversitedeki gönüllü öğrenciler ve hocalarıyla güzel bir çadır kurdu. Burada özellikle çocuklarımıza terapi olacak süreçleri yürütüyoruz. Yine çocuklar için oyun parkı da oluşturduk."

Bir yıl içinde üçer aylık etaplarla ihtiyaçlara göre planlama yaptıklarını anlatan Dursun, "Ramazan için 40 günlük planlama yaptık. Hem iftar hem de sahur programlarında vatandaşlarımızla olacağız." ifadesini kullandı.

Dursun, yaz mevsimi için de hazırlık yaptıklarını, konteynerlere buzdolabı ve vantilatör yerleştirdiklerini aktardı.

İstanbul'dan yardım için gönderilen mutfak eşyalarını afetzedelere verdiklerini kaydeden Dursun, afetzedelerin konteynerlerde yemeklerini yapabilecekleri ortamın oluşacağını söyledi.

Konteyner kenti kurdukları alanın şehrin dışında bulunduğuna işaret eden Dursun, "Enkaz alanlarından dışarıya çıkarmak istedik. Şehre yakın alanlar bulabilirdik ancak insanların psikolojilerini düşünerek enkazın olmadığı alana taşıyalım istedik." diye konuştu.

Konteyner kentte kalan depremzedelerden Fadil Canlı ise depremin ötesinde bir felaket yaşadıklarını vurgulayarak, "Çok şükür, hamdediyoruz. Yavaş yavaş normalleşmeye gidiyoruz, devletimiz de yardım ediyor. Bunlar Allah'tan geliyor, biz böyle inanıyoruz, böyle iman etmişiz." dedi.





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