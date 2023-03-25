Adıyaman'da prefabrik çarşıya kura ile yerleşen esnaf müşterilerini bekliyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan 34 prefabrik dükkana kura ile yerleşen esnaf, yeni bir başlangıç yapma fırsatı buldu.

Depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da hayatın olağan akışına dönmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kayseri'nin Melikgazi Belediyesince Atatürk Bulvarı'ndaki Mimar Sinan Parkı'na 34 bölümden oluşan prefabrik çarşı oluşturuldu.

"Melikgazi Mimar Sinan Çarşı" adı verilen çarşıda hizmet verecek 34 esnaf, 300 esnaf arasında noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Market, eczane, berber, mobil telefon, manav, tatlıcı ve Adıyaman'ın yöresel lezzeti çiğ köfteci gibi farklı sektörlerden esnaf, prefabrik çarşıda hizmet vermeye başladı.

Melikgazi Mimar Sinan Çarşı'nda yer almaya hak kazanan Ahmet Aslan, açtığı dükkanda mobil telefon satışı, tamiri ve aksesuar hizmeti veriyor.

Aslan, AA muhabirine, yıllardır işlettiği cep telefonu dükkanının depremde ağır hasar aldığını, Melikgazi Mimar Sinan Çarşı ile yeniden iş yeri açma fırsatı bulduğunu söyledi.

Başvuru yaparken kuradan çok umudu bulunmadığını ancak çıkınca çok mutlu olduğunu belirten Aslan, "Dükkanımızı açtık, vatandaşımızı bekliyoruz. İnşallah herkesin işi iyi olur. Kayseri Valimize, Melikgazi Belediyesine teşekkür ederiz. Burada çok çalıştılar. Kim yapmışsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

- "Hayat döngüsü için esnafın canlanması gerekiyordu"

Depremde enkaz altında kalan kırtasiye dükkanından kurtarabildiği ürünlerle açtığı prefabrik iş yerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı yakalayan Halit Dost da kentte hayatın normale dönebilmesi için öncelikle esnafın ayağa kalkması gerektiğini vurguladı.

Dost, "Hayatın normale dönmesi, hayat döngüsü için esnafın canlanması gerekiyordu. Adıyaman'da daha önce 28 dükkanlı bir çarşı açıldı. Akabinde burası açıldı. Her kesimden esnaf var burada. Kura ile belirlendi, kısmet bizeymiş." diye konuştu.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten bu süreçte çok fazla destek gördüklerine işaret eden Dost, "Bilgisayarım çalınmıştı, 3 gün içinde yenisini temin ettiler. Allah razı olsun yapandan, dua edenden. Adıyaman'da hayat sürecek. Şu an hayat normal değilse bile normale dönmesi için bir başlangıç bu çarşı." ifadelerini kullandı.

Depremde evi ve iş yeri yıkılan Aydın Atalay ise prefabrik çarşıda açtığı manav dükkanı ile geçimini sağlamayı hedefliyor.

Adıyaman'ın ayağa kalması açısından prefabrik iş yerlerinin önemli olduğunu dile getiren Atalay, "Allah razı olsun devletimizden, sayın Valimizden. Bize yardımcı oldular, prefabrik dükkan verdiler. Şimdi ekmek paramızı buradan çıkarmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bu memleketi ayağa kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bir ay, bir yıl, beş sene, ne kadar sürerse artık. Bu memleketten gitmemek lazım." diye konuştu.

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