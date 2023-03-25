Adıyaman'da prefabrik çarşıya kura ile yerleşen esnaf müşterilerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da prefabrik çarşıya kura ile yerleşen esnaf müşterilerini bekliyor

AA

Adıyaman'da prefabrik çarşıya kura ile yerleşen esnaf müşterilerini bekliyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan 34 prefabrik dükkana kura ile yerleşen esnaf, yeni bir başlangıç yapma fırsatı buldu.

Depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da hayatın olağan akışına dönmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kayseri'nin Melikgazi Belediyesince Atatürk Bulvarı'ndaki Mimar Sinan Parkı'na 34 bölümden oluşan prefabrik çarşı oluşturuldu.

"Melikgazi Mimar Sinan Çarşı" adı verilen çarşıda hizmet verecek 34 esnaf, 300 esnaf arasında noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Market, eczane, berber, mobil telefon, manav, tatlıcı ve Adıyaman'ın yöresel lezzeti çiğ köfteci gibi farklı sektörlerden esnaf, prefabrik çarşıda hizmet vermeye başladı.

Melikgazi Mimar Sinan Çarşı'nda yer almaya hak kazanan Ahmet Aslan, açtığı dükkanda mobil telefon satışı, tamiri ve aksesuar hizmeti veriyor.

Aslan, AA muhabirine, yıllardır işlettiği cep telefonu dükkanının depremde ağır hasar aldığını, Melikgazi Mimar Sinan Çarşı ile yeniden iş yeri açma fırsatı bulduğunu söyledi.

Başvuru yaparken kuradan çok umudu bulunmadığını ancak çıkınca çok mutlu olduğunu belirten Aslan, "Dükkanımızı açtık, vatandaşımızı bekliyoruz. İnşallah herkesin işi iyi olur. Kayseri Valimize, Melikgazi Belediyesine teşekkür ederiz. Burada çok çalıştılar. Kim yapmışsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

- "Hayat döngüsü için esnafın canlanması gerekiyordu"

Depremde enkaz altında kalan kırtasiye dükkanından kurtarabildiği ürünlerle açtığı prefabrik iş yerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı yakalayan Halit Dost da kentte hayatın normale dönebilmesi için öncelikle esnafın ayağa kalkması gerektiğini vurguladı.

Dost, "Hayatın normale dönmesi, hayat döngüsü için esnafın canlanması gerekiyordu. Adıyaman'da daha önce 28 dükkanlı bir çarşı açıldı. Akabinde burası açıldı. Her kesimden esnaf var burada. Kura ile belirlendi, kısmet bizeymiş." diye konuştu.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten bu süreçte çok fazla destek gördüklerine işaret eden Dost, "Bilgisayarım çalınmıştı, 3 gün içinde yenisini temin ettiler. Allah razı olsun yapandan, dua edenden. Adıyaman'da hayat sürecek. Şu an hayat normal değilse bile normale dönmesi için bir başlangıç bu çarşı." ifadelerini kullandı.

Depremde evi ve iş yeri yıkılan Aydın Atalay ise prefabrik çarşıda açtığı manav dükkanı ile geçimini sağlamayı hedefliyor.

Adıyaman'ın ayağa kalması açısından prefabrik iş yerlerinin önemli olduğunu dile getiren Atalay, "Allah razı olsun devletimizden, sayın Valimizden. Bize yardımcı oldular, prefabrik dükkan verdiler. Şimdi ekmek paramızı buradan çıkarmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bu memleketi ayağa kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bir ay, bir yıl, beş sene, ne kadar sürerse artık. Bu memleketten gitmemek lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Kahta´da depremzede öğrencilere çadırda dijital eğitim 
YEREL HABERLER Adıyaman Kahta´da depremzede öğrencilere çadırda ...
Yol kenarında uğradığı silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Yol kenarında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle ...
Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ...
Sultangazi Belediyesinin Adıyaman'da kurduğu konteyner kentte 1500 depremzede barınacak
YEREL HABERLER Sultangazi Belediyesinin Adıyaman'da kurduğu ...
Depremin vurduğu Adıyaman'da pazar esnafı yeniden tezgah açtı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Adıyaman'da pazar esnafı yeniden ...
Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanları için konteyner kent kurup üretime başladı
YEREL HABERLER Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanları için ...
Adıyaman'da kazanlar depremzedeler için kaynıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da kazanlar depremzedeler için kaynıyor
Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyaman'da yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyaman'da yaraları ...
Adıyaman'da karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Adıyaman'da karlar eriyince dağdaki yarıklar ve ...
Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi
YEREL HABERLER Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin ...
Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi ...
Adıyaman'da konteyner kent kuran Sincan Belediyesi, 10 bin kişiye de yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da konteyner kent kuran Sincan Belediyesi, ...
Adıyaman'daki çadır kentte Mehmetçik ile depremzedeler sahur ve iftar sofrasını paylaşıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki çadır kentte Mehmetçik ile ...
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilk iftarı Adıyaman'da depremzedelerle yaptı
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilk ...
Bakan Karaismailoğlu: Şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Şehirlerimizi yeniden inşa ...
Adıyamanlı öğrenciler sınavlara doğa içindeki kampta hazırlanacak
YEREL HABERLER Adıyamanlı öğrenciler sınavlara doğa içindeki kampta ...
Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da oluşturulan eğitim kampüsünü inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da oluşturulan eğitim ...
İncirli köyünde dağlardan kopan dev kayalar evlere ağır hasar verdi
YEREL HABERLER İncirli köyünde dağlardan kopan dev kayalar evlere ...
Adıyamanlı depremzedelerin kalıcı konutları için zemin etüdü yapılıyor
YEREL HABERLER Adıyamanlı depremzedelerin kalıcı konutları için ...
Adıyamanlı depremzede, bölgedeki Malezyalı sağlık ekibinin gönüllü tercümanı oldu
YEREL HABERLER Adıyamanlı depremzede, bölgedeki Malezyalı sağlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.