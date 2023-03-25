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Kızıltepe Belediyesinin "mobil kuaför aracı" Adıyamanlı depremzedelerin hizmetinde

AA

Kızıltepe Belediyesinin "mobil kuaför aracı" Adıyamanlı depremzedelerin hizmetinde

ADIYAMAN (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/CÜNEYT ÇELİK - Mardin'in Kızıltepe Belediyesince oluşturulan mobil araçta gönüllü olarak mesai yapan kuaförler, Adıyaman'da depremzede kadın ve kız çocukların her türlü saç bakımlarını özenle yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, depremzedelerin yaralarının sarılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla hazırlanan üzerinde "Biz Birlikte Güzeliz" yazılı "mobil kuaför aracı", gönüllü kuaförlerle Adıyaman'a gönderildi.

Çadır kentlere giden kuaförler, depremzede kadınların saç bakımını yapıp çocukların da saçlarını yıkayıp özenle örüyor.

Kuaför Semra Doğan, AA muhabirine, bir haftadır çadır kentleri gezerek çocukların saç bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Çocukların küçük şeylerle mutlu olabildiğini belirten Doğan, "Depremzede aileler ve çocuklara destek olmak için geldik. Kadın ve çocuklarla ilgilenip saç bakımlarını yapıyoruz. Özel talepleri olursa onları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Çocukların saçlarını kesiyoruz, örgü ve şekillendirmeler yapıyoruz. Saç bakımı yapılırken çocuklar çok mutlu oluyor ve ikinci defa da geliyorlar. Hiçbirisini geri çevirmiyoruz. Onları mutlu görmek bize yetiyor." diye konuştu.

Gönüllü kuaförlerden Meryem Çeçen de kadın ve çocukların saç bakımını yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bugüne kadar deprem bölgesindeki çok sayıda köy ve çadır kente gittiklerini aktaran Çeçen, "Her ne kadar bir kuaför salonu hizmeti sunamasak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kadın ve çocukları mutlu ettik. Çocuklar kuaförün elinden saçlarının kesilmesini çok seviyor. Böyle bir projede yer aldığımız için Kaymakam beye teşekkür ediyoruz. Eminim çocuklar da çok mutlular." ifadelerini kullandı.

Çeçen, işlemlerin uzunluğuna göre bazı günler 150 kişinin saç bakımını yapabildiklerini kaydetti.

Bugüne kadar 500'den fazla kadın ve çocuğun saç bakımını yaptıklarını ifade eden Çeçen, "Onların mutluluğu bizim için büyük bir enerji kaynağı oluyor. Onların mutlu olduğunu görünce bu işi daha çok severek yapıyoruz. Tatlı yorgunluğu bile hissetmiyoruz. Yorgunluk adına hiçbir şey yok. İnşallah çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çadır kentte kalan depremzede Saadet Oğuzhan ise depremin ilk gününden bu yana Mardin ve Kızıltepe'nin kendilerine her türlü desteği sunduğunu anlattı.

Oğuzhan, "Allah onlardan ve herkesten razı olsun. Yemeğe gittiğimizde her şeyi veriyorlar. Kadınlar ve çocukların saç bakımlarını yapıyorlar. Bizi terk etmediler. Allah da onları terk etmesin. Gece gündüz onlardan bahsediyoruz. Bir gün, iki gün değil hep yanımızdalar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Depremzede Esra Doz da, Kızıltepe Kaymakamlığı ve gönüllü kuaförlerin kendilerine her türlü destekte bulunduklarını ve onlara minnettar olduklarını dile getirdi.

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