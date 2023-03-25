Adıyaman Şire Pazarı'ndaki esnaf eski günlerine dönmek istiyor

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ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman Şire Pazarı'ndaki iş yerlerini açan esnaf, kötü günlerini geride bırakmak istiyor.

Kuru meyve, baharat ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı kent merkezindeki pazarda 19 dükkan yer alıyor. Depremlerin ardından kepenk kapatan esnaf, yaklaşık iki haftadır her sabah iş yerlerinin kapısını açıyor.

Daha çok kente il dışından gelen görevli personelin ziyaret edip alışveriş yaptığı pazardaki esnaf, işlerin yeniden eskisi gibi olacağı günlerin beklentisi içinde.

Adıyaman Şire Pazarı Başkanı Ali Rıza Özçakmak, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu, buna rağmen hayatın devam ettiğini söyledi.

Pazardaki iki esnafın henüz dükkanlarını açamadığını, kalanlarının ise faaliyette olduğunu belirten Özçakmak, "Geldik, temizliğimizi yaptık, satışı yapılamayacak ürünleri çöpe attık. Dükkanları açtık, insanları buraya davet ediyoruz. Pazara gelenler, genelde şehir dışından gelip Adıyaman'da görevli olan insanlar." dedi.

Özçakmak, insanları pazara davet ederek, şöyle konuştu:

"Gelseler, bir esnafın kolundan tutsalar çok makbule geçer. Esnafın kalkınması demek, o yörenin kalkınması demektir. Alışveriş yapmasalar da gelenlerin yüzlerini görüyoruz, buradaki toplumun yüz görmesi lazım. Özellikle herkesten şunu rica ediyorum. Adıyaman olsun, Hatay olsun, insanlarımızı yalnız bırakmasınlar. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devlet büyüklerinden bizleri ziyaret etmelerini rica ediyoruz."

Gelecekten ümitli olmaya çalıştıklarını dile getiren Özçakmak, "Şu an kar amaçlı burada durmuyoruz, elimizde üç beş kuruşluk ürünler var onları satmaya çalışıyoruz. Maksat Adıyaman'da canlılık olsun. Sonuçta hayat devam ediyor, devam etmek de zorunda." diye konuştu.

- "Hayat gayemiz, çabamız tekrar eski günlere dönmek"

Esnaf Hanefi Yar ise yaklaşık bir haftadır dükkanının açık olduğunu, depremin kendilerini çok fazla etkilediğini söyledi.

Toparlanmaya çalıştıklarını vurgulayan Yar, "Hayat mecburen devam edecek. Gayemiz, çabamız tekrar eski günlere dönmek. Geç de olsa olur diyoruz. El birliğiyle birbirimize sahip çıkarsak Allah'ın izniyle eski günlerimize döneriz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Servet Kutlu da gelecekten umutlu olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir inancımız var. Depremden sonra geldik, yaklaşık bir hafta temizlik yaptık. Dükkan dökülmüştü. Adıyamanlı müşteri yok gibi, buraya gönüllü gelen personel var. Giderken eşlerine hediyelik almak isteyenler var. Bize katkıda bulunmak amacıyla alışveriş yapan personel var. Gelip bizi bu şekilde mutlu ediyorlar."





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