Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yağışa rağmen sürdürüldü

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı için yürütülen çalışmalar, yağışa rağmen devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerden görevlendirilen iş makineleriyle, ağır hasarlı ve tehlike oluşturan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Altınşehir, Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerindeki ağır hasarlı binaların yıkımı, etkili olan yoğun yağışa rağmen sürdürüldü.

Bu bölgelerde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yolları trafiğe kapattı.

Ekipler, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yaptı.

Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kepçelerle kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşındı.

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