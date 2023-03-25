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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Adıyaman'da sanayicilerle bir araya geldi:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Adıyaman'da sanayicilerle bir araya geldi:

ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman ve ilçelerinin sanayi tesislerindeki hasara ilişkin, "Faal olan 4 OSB'de 54 yıkılan orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika bu felaketi hasarsız atlattı." dedi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen sanayiciler ile istişare toplantısında konuşan Varank, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ardından gelen aşırı yağışların sebep olduğu selin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Adıyaman'da da diğer afet bölgelerinde olduğu gibi çok büyük bir yıkım yaşandığını vurgulayan Varank, "Maalesef canlarımızı yitirdik, yüreğimiz yanıyor. Elbette yitirdiğimiz canları geri getirmemiz mümkün değil ama geride kalanların acısını dindirmek, yaralarını sarmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızdan lütfen şüpheniz olmasın. Zaten bunun için bütün arkadaşlarımızla daima bölgedeyiz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak, burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikle deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü makineyi ve malzemeyi Türkiye'nin dört bir yanından tedarik ederek bölgeye yönlendirdiklerini belirten Varank, destek olan tüm sanayicilere, OSB'lere teşekkür etti.

- "Sanayi tesislerinde hasar tespit çalışması tamamlandı."

Bakan Varank, Diğer taraftan deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerin OSB'ler, sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladığını bildirdi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar meydana geldiğini aktaran Varank, "Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladık. Deprem bölgesindeki OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600 tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz." bilgisini verdi.

-"Adıyaman'daki sanayi hasarı 7 milyar liranın üzerinde"

Adıyaman'da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna işaret eden Varank, "Adıyaman'da ilçeler ile birlikte faal olan 4 OSB'de 54 yıkılan orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika bu felaketi hasarsız atlattı. Ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan küçük sanayi esnafımızın dükkanları mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleriyle birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu hesap ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Varank, Adıyaman genelinde altyapıyla ilgili sıkıntıları önemli ölçüde çözdüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sağlam binaların ve iş yerlerinin en kısa sürede kullanılabilir hale getirilmesi için çalışıyoruz. Hatay ve Gaziantep'ten sonra Adıyamanlı kardeşlerimizin sorunlarını dinlemek için buradaydık, arkadaşlarımızla istişarelerimizi gerçekleştirdik. Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerimizi en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkanı tekrar ayağa kaldırmaya çalışacağız."

OSB ve sanayi sitelerinin Bakanlığa olan kredi borçlarını bir yıl ertelediklerini aktaran Varank, afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek sanayi alanı olarak hızlıca ilan edeceklerini belirtti.

Varank, bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi tesisleri ve iş yerleri inşa edeceklerini, yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacaklarını kaydetti.

Afet bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak yeni yatırımların önemine değinen Varank, "Yeni yatırımları teşvik etmek için, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçelerimizi Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ediyoruz. Böylece yapılacak tüm yatırımları en üst teşviklerimizden, yani 6. Bölge Teşviklerinden faydalandıracağız." ifadelerini kullandı.

- "KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız"

Bakan Varank, ayrıca KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını dile getirdi.

İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacaklarını anlatan Varank, yine afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik çalışma başlattıklarını vurguladı.

Varank, bölgede en büyük ihtiyaçlardan birinin de emekçilerin barınma sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Konteyner satın alacak KOBİ'lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık. Burada da bu desteklerimizi KOBİ’lerde buluşturacağız. Böylece çalışanlarına barınma imkanı sağlayan KOBİ'lerimizin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkması noktasında da gerekli adımları atmış olacağız." dedi.

Buradaki en büyük ihtiyaçların başında kalıcı konutların bir an önce tamamlanması geldiğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bölgeye gelerek kalıcı konutların temellerini de atmaya devam edecek. Bunlara paralel olarak da yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile AFAD koordinasyonunda yeni sanayi sitesi dükkanlarının temellerini atmaya da başlayacak. Önümüzdeki günlerde bu temelleri de atmış olacağız."

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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