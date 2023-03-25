Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle oruçlarını açtı.

Demokrasi Parkı'nda oluşturulan ramazan çadırında afetzedelerle bir araya gelen Varank ve Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Varank ile Karaismailoğlu, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda depremzedelerle iftar yaptı.

İftarın ardından Kayseri Melikgazi Belediyesince Atatürk Bulvarı'nda kurulan Mimar Sinan Parkı'ndaki 34 dükkandan oluşan prefabrik çarşıyı ziyaret eden iki bakan, çarşı esnafıyla görüşerek alışveriş yaptı.

Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da iftar programına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.