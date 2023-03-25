Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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