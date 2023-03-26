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Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor

AA

Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor

ADIYAMAN (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ / CÜNEYT ÇELİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardımlar, gönüllülerin desteğiyle depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremin ardından bölgedeki afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlatan Türk Kızılayın en büyük destekçisi ülkenin farklı yerlerinden gelen binlerce gönüllü oldu.

Adıyaman Üniversitesinde kurulan aşevinde yemeklerin yapılmasında aşçılara yardımcı olan gönüllüler, sahurluk ürünleri de paketliyor. Gönüllüler, yemeklerin yanı sıra gıda ürünlerinin ve sahurlukların depremzedelere ulaştırılmasında da görev üstleniyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, AA muhabirine, deprem bölgesinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Bölgede yaraların sarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gönüllülerin desteğiyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Duru, "Adıyaman'da bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinden 10 binin üzerinde gönüllümüz bize destek oldu. Tüm faaliyetlerimizde gönüllülerimizden destek alıyoruz." dedi.

Duru, gönüllülerin Türk Kızılayın ikram araçlarında da yoğun görev yaptıklarını kaydetti.

Türk Kızılayın sahadaki faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin kurumun internet sitesi üzerinden başvuruda bulunduklarını anlatan Duru, "Uygun görülen gönüllü kardeşlerimiz sahada faaliyetlere başlıyor. Gönüllülerimiz, gönüllülük esasına göre çalışarak herhangi bir ücret almıyor." diye konuştu.

- "Ülkenin her yanından gelen gönüllüler yardım ediyor"

Depremzede gönüllü Hatice Dündar, Konyalı olduğunu ve 20 yıldır Adıyaman'da yaşadığını ifade etti.

Kızılay gönüllüsü olduğunu dile getiren Dündar, "Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorum. Türk Kızılayda olmaktan gurur duyuyorum. Deprem gününden bu yana çadırlarda, konteyner kentlerde ve yemekhanede gönüllü olarak çalışıyoruz. Kızılayın bu kadar kapsamlı olduğunu daha sonra öğrendim. Ülkenin her yanından gelen gönüllüler bize yardım ediyor. Bundan dolayı hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Depremde ailemi kaybettim. Özellikle bebeklere yardım etmeye çalışıyoruz. Rabb'im bu acıyı kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Depremzede gönüllü Büşra Diler de deprem dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını ancak ülkenin dört bir yanından kendilerine gelen yardımlar ve gönüllüleri görünce mutlu olduklarını söyledi.

Konya'dan gelen gönüllü Furkan Sel de yaklaşık 2 haftadır bölgede çalıştıklarını anlattı.

Yemekhane, depo ve sosyal marketlerde görev aldıklarını kaydeden Sel, şunları aktardı:

"Konya'da da benzer faaliyetlerde bulunmuştuk. Baktığınız zaman empati yapmak çok zor bir duygu, çünkü biz bunu Konya'da yaşamadık. Geldiğimiz zaman afetin ne kadar büyük boyutta olduğunu görmüş olduk. İnsanlarla iletişim kurarak ve bulunduğumuz faaliyetlerde empati yaparak bu acıyı yaşayabiliyoruz. Gerçekten zor. İnşallah bugünleri birlikte atlatacağız ve yaraları beraber saracağız."

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