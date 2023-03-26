Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaları yıkım çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi ile özellikle Gölbaşı ilçesinde acil yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor. Bazı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

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