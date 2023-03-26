Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafları sakinleştirdi.





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