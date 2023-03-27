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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 300 bin kişinin sahada çalıştığını vurgulayarak, "110 bin kilometrekare büyüklüğünde yani Yunanistan büyüklüğünde bir alanda böyle dünyanın en şiddetli depremiyle sarsıldık, onun sonucunda bu kadar kısa sürede bu kadar planlamayı yapıp, bu kadar altyapıyı yeniden inşa edip vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına almamız, kalıcı konutların temelini hızlıca atıp çalışmaları hızlıca devam ettirmek tabii ki çok önemli." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından 50. günün geçtiğini çok sıkıntılı ve acılı günlerin yaşandığını hatırlattı.

Dünyanın en büyük afetinin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun bir mücadele verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bazı illerimizde eğitim öğretim başladı, Adıyaman'da bunlardan bir tanesi. Adıyaman merkezde de bulunduğumuz nokta Beşpınar Eğitim Kampüsü, burayı yeni inşa ettik. Çok değerli ekip arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir mücadele vererek bu kadar çadırları burada kurarak bir eğitim kampüsü oluşturduk. Bugün itibarıyla da tam 1200 öğrencimizi burada eğitime başlattık. Burada hem LGS hem YKS'ye hazırlanacaklar. Ayrıca da onlara sosyal imkanlar ve sosyal aktiviteler yaptıracağız burada. Tabii bu kadar sıkıntılı günlerden sonra artık normal hayata dönüş için bunlar önemli çabalar. Bu çabalar sonucunda hem gençlerimiz, çocuklarımız eğitimlerine tekrar geri dönmüş oluyorlar hem de sosyal hayata katılmış oluyorlar. Tabii bunun yanında Adıyaman genelinde ve 11 ilimizde çalışmalar çok yoğun bir şekilde artarak devam ediyor. Tabii her geçen gün bir önceki günden çok daha iyi durumdayız. Bugüne geldiğimizde artık kalıcı konutların inşaları başladı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Adıyaman'da, burada da kalıcı konutların temelini atacak."

Kentte prefabrik kentlerle ilgili çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "Her gün çadırlardan konteyner kentlere ve prefabriklere transferlerimiz devam ediyor. Bugün de yine 250 civarında hem prefabrik hem de konteynerlerin bir arada olduğu önemli bir kampüsü de hizmete açıp, vatandaşlarımız oraları yerleştiriyoruz. Diğer yeni alanlarda da hem konteyner kentlerimiz hem prefabrik kentlerimizdeki yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde çadırlardan bu kentlerimize transferler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "İmar ve ihya çalışmalarımız devam ediyor"

Deprem kentlerindeki imar ve ihya çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii şehirdeki imar çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Şehirdeki ticari hareketlilikle hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bir taraftan da merkezlere geçici çarşılar kuruyoruz, bazıları faaliyete geçti, bazılarının yapım çalışmaları devam ediyor. Yani kısa sürede inşallah burası normal hayatın olağan akışına dönecek inşallah. Tabii zor bir süreç, zor günler. Dünyanın en büyük afetiyle mücadele ediyorsunuz bir taraftan. 110 bin kilometrekare büyüklüğünde yani Yunanistan büyüklüğünde bir alanda böyle dünyanın en şiddetli depremiyle sarsıldık, onun sonucunda bu kadar kısa sürede bu kadar planlamayı yapıp, bu kadar altyapıyı yeniden inşa edip vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına almamız, kalıcı konutların temelini hızlıca atıp çalışmaları hızlıca devam ettirmek tabii ki çok önemli. Ancak Türkiye gibi güçlü, büyük hedefleri olan ülkeye yakışan çalışmalar bunlar. Bizler de bütün bakan arkadaşlarımız olarak bütün bölgelerimizde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onların derdiyle dertleniyoruz, ihtiyaçlarını yerinde anında tespit edip anında gideriyoruz. Tabii bu çalışmalar bitene kadar biz elimizi hiçbir zaman buralardan almayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesi kentlerini 3. kez ziyaret ettiğine de değinen Karaismailoğlu, "Bizim son 20 yılda yapmış olduğumuz bu büyük yatırımlar, büyük çalışmalar buradaki edindiğimiz tecrübeler, buradaki çalışmalara da aksediyor. O yüzden inşallah vatandaşlarımız onları rahatlatmak onların bu acılı günlerinden sonraki bu buradaki ihya çalışmalarını onlar da yerinden yakından tespit ediyorlar. İnşallah onlarla devlet millet işbirliğiyle bu işlerin üstesinden hızlıca geleceğiz ve gelmeye devam ediyoruz. Deprem bölgelerinde 300 bin çalışma arkadaşımız yoğun bir mücadele veriyor. İnşallah devletimizin buraya el atması, millet devlet işbirliğiyle inşallah kısa sürede bu işlerin üstesinden geleceğiz. Yoğun çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kamp alanını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

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