Adıyaman'ın peynirli helvasını konteyner iş yerinde yapıyor

ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da dükkanı ağır hasar gören esnaf Kadir Cengiz, yöresel lezzet peynirli helva tatlısını konteyner dükkanında yeniden yapmaya başladı.

Dayılarından öğrendiği peynirli helvayı 42 yıldır üreten Cengiz, depremin ardından işlerine ara verdi.

52 yaşındaki Cengiz, bir süre önce Adıyaman Valiliğince oluşturulan Kayseri Çarşı'da kura ile dükkan sahibi olmaya hak kazandı.

İrmik, su, şeker ve Adıyaman peynirinden yapılan yöresel lezzet peynirli helvayı konteynerde tekrar yapmaya başlayan Cengiz, pişirdiği ürünü yeniden tezgahına koydu.

- "Hafif olduğu için de tercih ediliyor"

Cengiz, AA muhabirine, iş yerini tekrar açabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Peynirli helvanın yanı sıra diğer tatlı çeşitlerini de yaptığını anlatan Cengiz, yöresel olması dolayısıyla peynirli helva üretiminin ön planda olduğunu kaydetti.

Cengiz, peynirli helvanın yağsız ve kente özgü peynirden yapılması dolayısıyla lezzetli bir ürün olduğunu dile getirerek, "Adıyaman'da özelikle çok rağbet görür. Burada bir misafirliğe gittiğin zaman peynirli helva ön plandadır. Hafif olduğu için de tercih ediliyor. Özellikle ramazanda ön planda, hem yumuşak olması hem de çok şekerli olmaması, yağsız olması dolayısıyla rağbet görüyor." dedi.

Helvanın yapımını anlatan Cengiz, "Şeker ve irmik kıvamını aldıktan sonra peynir ilave edilir, peynirin hafiften yağlı olması lazım. Kıvamını alıp tepsiye dökülmesi 45 dakika sürüyor. Bunun üzerine fıstık da ilave edilebilir." ifadelerini kullandı.

Cengiz, yaklaşık bir haftadır peynirli helvayı tezgahında sattığını belirterek, "Müşteriler de yavaş yavaş geliyor. Biraz sabretmek lazım, yani bu çarşı gerçekten güzel bir hizmet. Konteynerler yapılmış, elektrik, su, devlet tarafından sağlanıyor." diye konuştu.





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