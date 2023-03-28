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ANDA Derneği, Adıyaman'da günde bin kişiye iftar ve sahurda yemek dağıtıyor

AA

ANDA Derneği, Adıyaman'da günde bin kişiye iftar ve sahurda yemek dağıtıyor

ADIYAMAN (AA) - CİHAN OKUR / KEMAL CEYLAN- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği kentlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Adıyaman'da günlük bin kişiye iftar ve sahurda yemek ve kumanya dağıtarak, insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremlerinin ardından hızlı şekilde koordine olan ANDA Derneği arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için çaba gösterdi.

Yaklaşık 15 günlük arama kurtarma faaliyetlerinin ardından yaşadıkları şehre dönen ekipler, vakit kaybetmeden insani yardım faaliyetleri için çalışma gerçekleştirdi.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da aşevi kuran ekipler, günlük ortalama bin kişiye iftarda yemek ve sahurda kumanya dağıtıyor.

Adıyaman'da kurulan aşevinde koordinatörlük yapan Berkin Altun, AA muhabirine, ANDA Derneği ekiplerinin depremin ilk gününde koordine olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Arama kurtarma faaliyetinin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Altun, "Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine yaklaşık bin kişilik ekiple katıldık ve yüzlerce canı enkaz altından kurtardık çok şükür. Bizler için acı bir tecrübeydi ancak kurtardığımız canlar için çok mutlu olduk. Onlardan çok dua aldık, hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar biriktirdik." diye konuştu.

- "Canla başla çalışıyoruz"

Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalar sırasında acıkma, susama ve uykusuzluk hissetmediklerini vurgulayan Altun, "Enkaz altındaki bir insanı kurtardığımızda bütün yorgunluğumuz gidiyordu. Biz bu gücümüzü vatan sevgimizden alıyoruz, bu ülkenin evlatlarıyız. Bu ülkenin acı günlerinde canla başla çalışıyoruz." dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından hızlı şekilde insani yardım faaliyetlerine başladıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Koordineli şekilde şehirlerimizden insani yardım tırları çıkarmaya başladık. Ramazan ayının öncesinde aşevleri kurduk, her vatandaşımızın ihtiyacını gidermek için elimizden gelen bütün çalışmaları yaptık. Kayseri ekibi olarak buraya geldik ve burada aşevi kurduk. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Bu süreçte, burada acı çekenler biz de olabilirdik. Bu düşünceyle, içimizdeki vatan sevgisiyle dur durak bilmeden burada çalışıyoruz."

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