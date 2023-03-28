Adıyaman'ın Oturakçı Pazarı'nda esnaf yeniden kepenk açtı

ADIYAMAN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / SEYİT AHMET EKSİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da hasar gören Oturakçı Pazarı'nda yeniden kepenk açan esnaf müşterilerini bekliyor.

Kent merkezindeki pazarda yöreye özgü halı, kilim, çanta ve heybe gibi el sanatı ürünlerinin satıldığı dükkanların yanı sıra giyim, ayakkabı mağazaları, tarım ve bahçe malzemeleri satanlar ile demirci ve marangozlar yer alıyor.

Depremde bazı iş yerlerinin hasar gördüğü pazarda esnaf tekrar dükkanlarını açarak faaliyet göstermeye başladı. Daha çok kente il dışından gelen görevli personelin ziyaret edip alışveriş yaptığı pazardaki esnaf, işlerin yeniden eskisi gibi olacağı günlerin beklentisi içinde.

Esnaf Mahmut Delibaş, AA muhabirine, işinin köylülere hitap ettiğini, köydeki insanların kent merkezine gelmeye başlamasıyla iş yerini açtığını söyledi.

Daima ümitli olduklarını dile getiren Delibaş, "Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz ama daha depremin etkisini üzerimizden atamadık. Yavaş yavaş daha iyi olacaktır. İnşallah eskisi gibi olur." dedi.

Duvarları çökmüş ayakkabı dükkanını 5 gün önce açan Cengiz Kara ise yaklaşık 40 gün şehir dışında kaldığını belirterek, "Diğer esnaf açmış, biz de açtık, dükkanın yanında enkaz var, onu kaldırırlarsa dükkanı tekrar eski haline getireceğiz. 20 yıldır buradayız, buraya alıştık. Güzel olur inşallah ama şu an durumlar zor." ifadelerini kullandı.

Giyim üzerine iş yeri bulunan Adıgüzel Bekçi de hayatın devam etmesi için dükkanını açtığına işaret ederek, "Memleketi bırakmak istemedik, memlekette devam edelim dedik. Şu an canlılık yok, burada görevli personel gelip bir şeyler alıyor. Adıyaman halkı çok yok, alışverişe gelmiyorlar. Devletten destek bekliyoruz, bize yardımcı olsunlar." diye konuştu.

- "Hiç kimse memleketini bırakmasın"

Giyim dükkanı sahibi Eyüp Çanga da insanları moral ve psikolojik olarak düzeltmek için iş yerlerinin başına geçtiklerini söyledi.

Pazardaki esnafın çoğunu dükkanlarını açması için teşvik ettiğini anlatan Çanga, şunları kaydetti:

"Hayatın normale dönmesi lazım. Hayat devam ediyorsa bir yerden başlamak lazımdı, biz de kazancı göz önünde bulundurmadan geldik, iş yerimizi açtık. İnsanlara en azından moral olarak yardımcı olmak açısından dükkanları açtık. Dışarıya gitmiş tüm vatandaşlarımızın Adıyaman'a gelmelerini istiyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim, şehir dışına gidip 6 ay sonra sıfırdan başlayacağıma bugünden sıfırdan başlarım. Hiç kimse memleketini bırakmasın, çadırsa çadır, konteynerse konteyner, evse ev ama memleketi bırakmayalım."

Pazarda 53 yıldır marangozluk yapan Abuzer Özer, 1 ay iş yerine gelemediğini vurgulayarak, "İkinci ay geldik, dükkan dağınıktı onu düzelttik, bakımını yaptık. İş şu an yok. Sedir, ekmek tahtası, kaşık gibi her çeşit ahşabı yapıyoruz. Depremden önce işler iyiydi, depremden sonra bir şey kalmadı. Bundan sonra inşallah iyi olur." diye konuştu.

25 yıllık marangoz Nuri Özer ise depremde ailesini şehir dışına gönderdiğini aktararak, "Geldik, dükkanı toparladık ama hala da dağınık. İçimizde çalışma hevesi yok çünkü kalbimiz buruk, bu kadar vatandaşımızı kaybettik ama en azından iş yerimizi açalım dedik, en azından vatandaşımıza ne kadar hizmet verebilirsek o kadar bizim için daha iyi olur. Kısmetimizi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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