Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.



Kent merkezinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

İmamağa, Yavuz Selim ve Kayalık mahallesinde acil yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve işyeri sahipleri de takip edebiliyor. Kendilerine ait eşyaları almak isteyen depremzedeler, yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.



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