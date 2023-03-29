Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu, tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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