Gönüllü sağlıkçılar Adıyaman'da depremin yaralarını sarıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU / EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından farklı şehirlerden Adıyaman'a gelen doktor, hemşire ve tıp öğrencilerinden oluşan ekipler depremzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

Gönüllü sağlıkçılar, depremlerden etkilenen kentteki çadır ve konteynerleri tek tek gezerek depremzedelerin muayene ve pansumanlarını yapıyor, ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Altınşehir Konteyner Kentte gerçekleştirilen sağlık taramasına İzmir'den katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Furkan Yıldırım, AA muhabirine, depremzedelere yardım etmeye çalıştığını söyledi.

İzmir'den iki doktor arkadaşıyla kente geldiklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Parazit hastalıklarının engellenmesini sağlamak amacıyla gönüllü olarak buraya geldik. Konteyner kentte hijyen koşulları iyi. Tüm konteynerlerin banyosu var. Vatandaşlar çamaşırlarını yüksek sıcaklıkta düzenli şekilde yıkayabiliyor. Herhangi bir salgın saptamadık. Risk grubundaki vatandaşların, çocukların muayenelerini yapıyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Muayeneleri bulundukları alanlarda yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda anneler de çok bilinçli. Günde yaklaşık 200 kişiyi sağlık taramasından geçiriyoruz."

- "Sağlık hizmeti vermek için buraya geldik"

İstanbul'un Sarıyer ilçesinden 3 hemşire arkadaşıyla bir hafta önce Adıyaman'a gelen hemşire Merve Pehlivan ise deprem nedeniyle ülke olarak büyük acı yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinde yaraların kısa sürede sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, "Depremzede çocuklara, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için buraya geldik. Sağlık taramalarına katılıyoruz. Konteyner kentte tansiyon, diyabet, kolesterol gibi kronik rahatsızlığı olanları tespit ettik. Eksik ilaçlarını temin ediyoruz. Çocukların aşılarını yaptık. Farklı illerden gelen doktorlarla işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Pehlivan, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini Bolu'da yaşadığına işaret ederek, "O zamanlar çocuktum, çok hatırlamıyorum. Depremzede kardeşlerimizin yardıma ihtiyaçları var. Çok kayıpları oldu. Konteynerlere girdiğimizde dinlediğimiz hikayeleri bizi çok duygulandırdı. Yaşadıkları acıları paylaşmaya çalıştık. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.