Matematik bölümü akademisyenleri Adıyaman'daki depremzede çocuklara ders veriyor

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ADIYAMAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü akademisyenleri, çadırlarda depremzede çocuklara ders veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin zarar verdiği Adıyaman'a gelen DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümünden 10 akademisyen, çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla Eğriçayır Parkı Çadır Kenti'nde iki eğitim çadırı kurdu.

Gönüllü akademisyenler, çadırlarda matematik dersi verdiği ilkokul öğrencileriyle birebir ilgileniyor.

- "Onlarla oyunlar oynuyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz"

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Karpuz, AA muhabirine, depremzede çocukların eğitim süreçlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasının önemine işaret eden Karpuz, şunları kaydetti:

"Üniversitemizden ekiplerimizle dönüşümlü şekilde düzenli olarak buraya geliyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere de dersler veren farklı ekiplerimiz var. Güzel Sanatlar Fakültemizden resim hocalarımız, gönüllü öğrencilerimiz ve sağlık ekibimiz de deprem bölgesinde görev yapıyor. Biz de ilkokul öğrencilerine matematik dersinden geri kalmamaları için eğitim veriyoruz. Sadece eğitim değil aynı zamanda yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz."

Karpuz, programların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "İftardan sonra da süren etkinliklerimiz eğitimlerine katkı sunuyor. Çocuklar mutlu oluyor, çadırlarına davet ediyorlar. Derslerin sürekli olmasını istiyorlar. Biz de elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.





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