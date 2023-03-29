Gönüllü kreş öğretmenleri çocukların deprem travmasını atlatmaları için çalışıyor

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ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van ve Kocaeli AFAD'dan gönüllüler ve hayırseverlerin desteğiyle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 200 kişilik kreş oluşturuldu.

Yaraların sarılması için bölgeye gelen AFAD gönülleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD ve TOKİ koordinatörlüğünde inşa edilen Altınşehir Konteyner Kenti'nin yan tarafına depremzede çocuklar için kreş kurdu.

AFAD Van Gönüllüleri Koordinatörü Bekir Bekiroğlu, AA muhabirine, Van'da 23 Ekim ile 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk gün AFAD gönüllüleri olarak hazırlandıklarını, talimatlar doğrultusunda yola çıktıklarını belirten Bekiroğlu, "120 kişilik ekiple Adıyaman'a geldik. AFAD öncülüğünde enkaz alanlarındaki arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha sonra yardım dağıttık. Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledik." dedi.

AFAD gönüllüleri ve hayırseverlerin desteğiyle 200 öğrenci kapasiteli kreş kurduklarını anlatan Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Her gün sabahçıları saat 09.00-12.00, öğlencileri de 13.30-16.00 saatlerinde alıyoruz. Boş zamanlarda da çeşitli etkinlikler yapıyor, oyunlar oynuyoruz. Buraya gelen çocukların çoğunun halen deprem psikolojisini atlatamadığını görüyoruz. Gönüllü öğretmenlerimiz çocuklarla birebir ilgileniyor. Yaşadıkları tramvayı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kreşimizde Adıyamanlı gönüllü öğretmenlerimiz de görev yapıyor. Van, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilden gönüllümüz buraya geliyor, destek olmaya çalışıyor. Van depremini yaşadığımız için empatiyi kurabiliyoruz."

- "Çocuklarımızla tekrar ayağa kalkacağız"

Adıyamanlı kreş öğretmeni Fatma Doğan ise deprem anının çok korkutucu olduğunu vurguladı.

Deprem yaralarının sarılması için tüm ülkenin çaba gösterdiğine dikkati çeken Doğan, "Depreme dört katlı binada yakalandık. Büyük sarsıntı oldu. Sağa sola çarpmaya başladık. O an çok kötüydü. Kendimizi nasıl aşağıya attığımızı hatırlamıyorum. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Çok çaresizdik. Evimiz hasar aldı. Köye geçtik. Daha sonra 'böyle olmayacak' diyerek merkeze geri döndüm." diye konuştu.

Deprem travmasını çocukların daha zor atlattığının altını çizen Doğan, "Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Memleketimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızla tekrar ayağa kalkacağız. Burada Milli Eğitim müfredatına göre ilerliyoruz. Farklı illerden gönüllü öğretmenler buraya geliyor. Onlarla beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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