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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da depremzede çocuklar gezici kütüphanede kitap okuyup oyunlar oynuyor

AA

Adıyaman'da depremzede çocuklar gezici kütüphanede kitap okuyup oyunlar oynuyor

ADIYAMAN (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da hizmet veren gezici kütüphanede depremzede çocuklar kitap okuyup, zeka oyunlarıyla kendilerini geliştiriyor.

Mardin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, depremlerin ardından İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün gezici kütüphane otobüsünü Adıyaman'a gönderdi.

Şehir merkezindeki Eğriçay Çadır Kent'te konuşlandırılan otobüsün kapısı, buradaki çocuklara açıldı.

Çocuklar, burada pek çok farklı türde kitaba ulaşmanın yanı sıra zeka oyunları oynayıp boyama etkinliklerine katılıyor. Çocuklara ayrıca oyuncak ve kırtasiye ürünleri hediye ediliyor.

Kütüphanede sunulan hizmetlerle çocuklarda afetin izlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Gezici kütüphanenin görevlisi İbrahim Oktar, AA muhabirine, depremin hemen ardından Adıyaman'a gönderilen kütüphanede hizmet verdiklerini söyledi.

Kitap okuma, satranç, oyuncaklarla oynama gibi etkinlikler yaptıklarını belirten Oktar, "Öğrencilere ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Depremlerden itibaren arkadaşlarımızla nöbetleşe her daim buradayız ve hizmet veriyoruz." dedi.

Çocukların kütüphanede güzel zaman geçirdiğini dile getiren Oktar, "Amacımız depremden etkilenen çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu etmek. Onlara kitap veriyoruz, çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. O kötü anı unutturmak, az da olsa mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Canımız sıkılmıyor"

14 yaşındaki Ahmet Şahin Özdemir ise evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadır kentte kaldıklarını anlatarak, kitap okuma fırsatı bulması dolayısıyla memnun olduğunu söyledi.

9 yaşındaki Yusuf Çağan Burak, arkadaşlarıyla kitap okuyup çeşitli etkinliklere katılarak yaşadıkları üzüntüyü gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

12 yaşındaki Ahmet Etem, "Gezici kütüphane gayet iyi. Buraya iyi ki gelmiş. Canımız sıkılmıyor. Bize top da verdiler. Kitaplar güzel." diye konuştu.

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