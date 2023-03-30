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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da hedef depremzedelerin bayrama biraz daha normalleşmiş ortamda girmesi

AA

Adıyaman'da hedef depremzedelerin bayrama biraz daha normalleşmiş ortamda girmesi

ADIYAMAN (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da sosyal ve ticari hayatın canlanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kentte koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, depremzede esnafın faaliyet göstermeye başladığı Adıyaman Kayseri Çarşı'yı ziyaret etti.

Burada esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Çiçek, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere, sorunların çözülmesi yönünde talimat verdi.

Çiçek, AA muhabirine, il genelinde 8 bin 500 kişinin konteynerde yaşadığını, hedeflerinin bayrama kadar 15 bin kişinin konteynerlere yerleşmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Talepte bulunan herkesi konteynere mutlaka alacaklarını vurgulayan Çiçek, ayrıca prefabrik evlere de vatandaşları yerleştirmeye başladıklarını belirtti.

Bayrama kadar Adıyaman'da özellikle konteynere yerleşme sorununu çözmüş olmayı ümit ettiklerini ifade eden Çiçek, bunun için gece gündüz mücadele verildiğini dile getirdi.

Kentte 28 noktada konteyner ve prefabrik kurulma çalışması yürütüldüğüne dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"Bazılarıyla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. Çünkü çok büyük alanlarda bunları oluşturuyoruz. Bunların içinde kanalizasyonlar, özellikle sosyal alanlar, donatılar, elektrik, su var. Bu, aynı zamanda şehir inşası. Çünkü etrafının güvenliği, her şeyiyle beraber altyapı çalışmaları için yoğun çaba sarf ediliyor ama öyle ümit ediyoruz ki sonuna geldik artık. Bir hafta içinde bir anda konteynerde çok büyük rahatlama görülecek Adıyaman'da. Çünkü artık son noktaya gelindi."

Çiçek, hem sosyal marketler hem de gıda sisteminin yürümesiyle ilgili çok güzel çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, sosyal marketler ve ana depolardaki özellikle gıdaların köylere ulaştırılmasında güzel bir zincir oluşturulduğunu anlattı.

Ramazan ayında her yerde iftar çadırları kurulduğunu belirten Çiçek, Adıyaman'da yaraların sarılması, hayatın normale döndürülmesi için her alanda bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

- "Her meslek grubunu ayrı ayrı ayağa kaldırıyoruz"

Çiçek, bir an önce sosyal hayatın canlanması için esnafa iş yerlerini kazandırmaları gerektiğini, bunun için Adıyaman'da Kayseri Çarşı ile iki çarşının faaliyete geçtiğini belirterek, "Bu ayın sonuna kadar 8 çarşı açılmış olacak. Müşavirler için site yapıldı. Konteyner kent şeklinde baro faaliyete geçti. Her meslek grubunu ayrı ayrı ayağa kaldırıyoruz. İnşaatçılar, emlakçılar ve basın için de çalışma yürütüyoruz. Seyahat acentelerini bile ay sonuna kadar hepsine yer vererek ayağa kaldıracağız. Adıyaman'da çarşılarla, meslek kuruluşlarıyla bayrama kadar bütün alanları, özellikle iş yerlerini ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Noter huzurunda çektikleri kurayla 10 iş yerini daha hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"İnşallah 852 iş yerimizi bayrama kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Her birini şeffaf, noter huzurunda ağır hasarlı, yıkılmış, enkaz altında kalmış olan ve daha önce de bu işi yapan, ticaret yapan esnaflarımıza çektiğimiz kurayla teslim ediyoruz. Pazarımızı açtık. Şu an her yerde pazarımız var. Pazarımıza ilk ürünleri biz verdik. Kendilerinden tek bir şey rica ettik, bunları uygun fiyatlarla satın. Ticareti ayağa kaldırdığınız zaman, aslında hayatı ayağa kaldırıyorsun. Orada aynı zamanda bu çarşı, bir terapi merkezi gibi oluyor. Esnaf birbiriyle sohbet ediyor, birbirlerini buluyorlar. Müşteri esnaf ilişkileri tekrar başlıyor. Aynı zamanda bir rehabilitasyon, terapi merkezi işlevleri görüyor."

- "Adıyaman'da enkazın yüzde 69'u kalkmış durumda"

Çiçek, şehrin her yerinde hummalı bir çalışma bulunduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da enkazın yüzde 69'u kalkmış durumda. Bahsettiğim enkaz, yıkımlar. Özellikle acil yıkılması gereken binaların da yüzde 49'u yıkılmış durumda. Bayrama kadar yüzde 90 enkazı kaldırmak, acil yıkımların da en az yüzde 70'e ulaşmasını istiyoruz. Bayrama daha enkazın olmadığı, depremin yaralarının sarıldığı, hayatın daha normalleştiği bir ortamda Adıyamanlıları sokmak istiyoruz. 350 kamyon şoförümüz sabahın 7'sinde alana çıkıyor, akşam 8'e kadar enkaz kaldırma için çalışıyor. Gece gündüz çalışarak Adıyamanlılara bayramı daha huzurlu bir ortamda yaşatacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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