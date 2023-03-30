Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu

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ADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yılmaz, ilçedeki çalışmaların koordinasyonunu yürüten Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile görüştü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra okulları gezen Yılmaz, depo, sosyal mağaza, mutfak, çamaşırhane, duş gibi alanlardaki hizmetleri inceledi.

Okullarda barınan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, görevlilere de teşekkür edip başarılar diledi.

Ardından okul bahçesinde açılan çadır sınıflarda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Yılmaz'a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir de eşlik etti.



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