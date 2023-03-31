Depremde ölenlerden geriye kalan fotoğraf ve bazı özel eşyaları komşuları saklıyor

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ADIYAMAN (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU / VEYSEL ALTUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazında ailelerden geriye kalan fotoğraf ve bazı özel eşyaları, akrabalarına ulaştırmak üzere komşuları muhafaza altına alıyor.

Adıyaman'da depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları bazı ailelerin yanı sıra depremde komşularını kaybedenler de takip ediyor.

Turgut Reis Mahallesi'nde yıkılan apartmanın karşısındaki binaları hasar gören Abuzer Durmuş, 14 komşusunu depremde kaybetmenin acısını yaşıyor.

Apartmanın enkazının kaldırılması çalışmalarını izleyen Durmuş ve Abdurrahman Tümam, depremde ölen komşularına ait buldukları fotoğraflar, kitaplar ve bazı özel eşyaları, akrabalarına ulaştırmak üzere muhafaza altına alıyor.

Enkazdan çıkan fotoğrafların arkasındaki "Anneanneme ve dedeme cansız hayalimi hatıra ediyorum, Uzay", "Neval'e sevgilerimle, Hatice" gibi yazılar, komşularını hüzünlendirdi.

Lokantacı Abuzer Durmuş, AA muhabirine, depremde hayatlarını kaybeden komşularının derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ortaya çıkan eşyaların acılarını iki kat artırdığını vurgulayan Durmuş, özellikle buldukları Kur'an-ı Kerimlerin hepsini özenle toplamaya çalıştıklarını belirtti.

Durmuş, şunları kaydetti:

"İnşaatın üzerinde olduğum anda sıralı şekilde kitaplar gördüm. Gidip baktığımda hepsi Kur'an-ı Kerim'di. Bu şekilde 15-20 kitap vardı. Hepsini topladım çünkü bunlar enkazın içinde yırtılır ise olmaz. Bizim bundan başka bir şeyimiz yok. Şimdi güzelce silip temizledikten sonra isteyen olursa arkadaşlarımıza dağıtacağım. Olmasa camilere teslim edeceğiz."

- "Mahalleli olarak onların anılarına sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Lokantacı Abdurrahman Tümam da zorlu şartlara rağmen mahallelerinde kalmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Çok sayıda komşularını depremde kaybettiklerini ifade eden Tümam, en azından anılarına sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.

Enkazdan çıkan, aileler için manevi değeri yüksek eşyaları muhafaza altına aldıklarını dile getiren Tümam, şunları söyledi:

"Depremin birinci gününden beri burada, enkaz başındayım. Çoğu mahallelimizi, komşularımızı, tanıdıklarımızı kaybettik. Burada çadırda yaşıyoruz çünkü gidecek bir yerimiz yok. Enkaz üzerindeki anıları, fotoğrafları, Kur'an-ı Kerimleri alıyoruz. Bakıyoruz onlara, içimiz acıyor. Komşularımızı kaybettik ama hatıralarına sahip çıkıyoruz. Gördüğümüzü fotoğrafları muhafaza ederek ölenlerin yakınlarını arıyoruz, tanıdıklarına veriyoruz. Mahalleli olarak onların anılarına sahip çıkmaya çalışıyoruz."





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