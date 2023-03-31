Adıyaman'da mesire alanı sınava hazırlanan öğrenciler için eğitim kampüsüne çevrildi

ADIYAMAN (AA) - FİKRET DELAL / EYÜP ELEVLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 1500'e yakın öğrenci, gönüllü öğretmenler eşliğinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Kentteki Beşpınar Mesire Alanı, depremlerin ardından kurulan çadırlarda sınıflar oluşturularak eğitim kampüsüne dönüştürüldü.

"Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı" adı verilen alanda kütüphane, kafeterya, oyun ve etkinlik çadırı ile gönüllü öğretmenlerin barınma yerleri de bulunuyor.

Konteyner ve çadır kentlerden servislerle kampa getirilen öğrenciler, depremin etkisinden bir nebze uzaklaşarak sınavlara hazırlanma fırsatı yakalıyor.

Şehirde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, özellikle sınav dönemi olması sebebiyle sınava girecek öğrencilerde ayrı bir heyecan olduğunu söyledi.

Özellikle alanları gezdiklerinde lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin yer, öğretmen ve derslik istediğini belirten Çiçek, "Adıyaman'da bununla ilgili öncü bir durum gerçekleştirdik. Beşpınar'daki mesire alanımızın tamamı binlerce öğrenciyi içine alabilecek bir eğitim kampüsüne çevrildi." dedi.

Öğrenciler için ilk anda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çadır ve konteyner kentlerde kurs açıldığını anlatan Çiçek, "Ancak öğrencilerimizi depremin izlerinin çok yeni olduğu barınma yerlerinden alıp 5-6 saat de olsa okul ortamı gibi farklı bir ortama götürmeyi değerlendirdik. Beşpınar'daki alanı eğitim kampüsüne çevirdik. 40 çadırımızı lise hazırlık kursları, 20 çadırımızı da üniversiteye hazırlık kurslarına çevirdik. 60 derslikte toplam 1500'e yakın öğrencimizi Beşpınar'a açtığımız alanda kurslara taşımaya karar verdik." diye konuştu.

- "Öğrencilerimizin yüzündeki ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu etti"

Öğrencilere ders vermek isteyen, eğitimlerinin yarım kalmasından üzüntü duyan gönüllü öğretmenlerin bulunduğuna işaret eden Çiçek, şöyle devam etti:

"Çadırları sıralarla donattıktan sonra bir tek şey geriye kalıyordu: Bu öğrencilerin taşınması. Bununla ilgili de arkadaşlarımız, öğrencilerimizin olduğu yerler, katılmak isteyenlerin başvuruları, çadır yerler, barınma yerlerini tespit etti. Yani çadır kentlerden, barınma yerlerinden, hasarlı olmayan evlerden eğitim kampüsünün olduğu bölgeye öğrenciler nasıl getirilebilir çalışmasıyla yapılan ihale sonucunda tüm öğrencilerimiz servislerle bulundukları lokasyonlardan alınarak eğitim kampüsüne getirildi."

Çiçek, öğrencilerin eğitim görecekleri alanda 6 saat deprem ortamından uzaklaştığını vurgulayarak, "Hem sınavlarına hazırlanıyor hem ders görüyorlar. Alanda aynı zamanda kütüphane, kafeterya var. Her şeyin mevcut olduğu muhteşem bir alan oldu. Gerçekten deprem bölgesinde farklı bir hava estirdi. Hayatın normalleşmesi adına da o öğrencilerimizin yüzündeki o cesareti ve gülücüğü, ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu etti. Şimdi daha güvenli olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah buradan başarı hikayesi yazacağız"

Öğretmenlerin deprem bölgesinde başarı hikayesi yazmak istediğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde bu kurslarda çalışan çocukların üniversite sınavlarında başarı elde ederek ses getirmesini istiyorlar. Bütün arkadaşlarımızla beraber kararlıyız. Eğitim kampüsünde hem kaymakamımız hem Milli Eğitimden arkadaşlarımız görevli. İl Milli Eğitimdeki arkadaşlarımız gece gündüz uyumadan muhteşem bir alan oluşturdu. İnşallah buradan başarı hikayesi yazacağız."

Vali Çiçek, servis sürücülerinin farklı illere giderek iş arama arzusunda olduklarına dikkati çekerek, "1500 öğrencimizi eğitim kampüsüne taşımamız ve geri oradan getirmemiz, aslında servis şoförlerimiz için de iş imkanı oluşturdu. Onların, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin mutlu olduğunu görmek bizi çok memnun etti. Belki de deprem bölgesinde yaptığımız en güzel işlerden birisi oldu diyebilirim." sözlerini sarf etti.

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