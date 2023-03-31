Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan "Tokat Çarşısı"nda esnafın mesaisi başladı

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ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 27 konteyner dükkanla kurulan "Tokat Çarşısı" faaliyete başladı.

Depremlerde ağır hasar alan ilçede hayatın olağan akışına dönmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesince, Malatya-Kahramanmaraş kara yolu kenarında 27 konteynerden oluşan prefabrik çarşı oluşturuldu.

Tokatlı yardımseverlerin katkılarıyla tedarik edilen konteynerlerle kurulan alışveriş merkezine "Tokat Çarşısı" adı verildi.

İlçe halkının günlük ihtiyaçlarını gidermesinde öncelikli sektörlerden kura ile belirlenen 27 esnaf, yeni iş yerlerinde mesaiye başladı. Konteyner iş yeri sayısının zamanla 200'e çıkarılması hedefleniyor.

Giyim mağazasından berbere, kıraathaneden mobil telefon bayisine farklı alanlardan esnaf, kalıcı konut ve iş yerleri yapılana kadar burada hizmet verecek.

Gölbaşı'ndaki çalışmalar için koordinatör vali olarak görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ilçede ticari hayatın canlanmasını önemsediklerini, buna yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Esnafın iş yerlerini açmasının ilçede normalleşme sürecinin başlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Bu kapsamda ilk olarak esnaf çarşısı oluşturduk. Buraya 27 esnafımızı yerleştirdik. Önemli gördüğümüz sektörlerden birer esnaf yerleştirdik kura çekerek. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Gölbaşı'nda enkazın kaldırılmasıyla uygun alanlara çarşı inşa etmeye devam edeceklerini dile getiren Hatipoğlu, "Tokat halkının yardımlarıyla, valilik ve belediye ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. 200'e yakın konteyneri Gölbaşı'nda esnafla buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hatipoğlu, konteyner kentlerle ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çadırlarımızda yaşayan, korku nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Onların da ortamlarını uygun hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bir dükkan bile fazla açılsa faydalı olur"

Eski Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarından Mustafa Girişit de çarşının çok güzel olduğunu, önemli bir hizmete aracılık edildiğini anlattı.

Tokat Çarşısı'nın küçük esnaf için faydalı olduğunu, imalat yapan daha büyük kapasiteli esnaf için de benzer çalışmalar beklediklerini aktaran Girişit, şunları kaydetti:

"İnşallah büyük esnafa da güzel bir yer ayarlanır, marangozlar, mobilyacılar da bu hizmetlerden faydalanır. Çok memnun olduk, Allah razı olsun. Gölbaşı'nda bir dükkan bile fazla açılsa faydalı olur. Önce küçük esnaf olmalı. Ne kadar çok açılırsa o kadar iyi."

Çarşıda giyim mağazası açan Kenan Erözdil ise bu hizmetin iyi bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, "Depremde evim ve iş yerim yıkıldı. Sağ olsun, Tokat Valimiz sayesinde konteyner iş yerimize geçtik. Burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir nebze de olsa vatandaşların öz güvenini artırmak, moral ve motivasyon sağlamak açısından önemli." dedi.

Erözdil, depremin ardından hayatın normale dönmesi amacıyla çalışan Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.



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