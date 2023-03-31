Depremzede aşçı ve oğlu her gün afetzedeler için yemek pişiriyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evi ve iş yeri yıkılan Adıyamanlı aşçı Muhittin Atçı, 14 yaşındaki oğlu Serkan'ın yardımı ve Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinin (ANDA) desteğiyle depremzedeler için her gün iftarda bin kişilik yemek pişiriyor.

Yaklaşık 30 yıl bir kamu kuruluşunda çalıştıktan sonra emekli olan 63 yaşındaki Muhittin Atçı, kendi mutfak malzemelerini alarak Adıyaman'da düğün ve cenaze törenleri için toplu yemek organizasyonları yapmaya başladı.

Depremde evi ve iş yeri yıkılan Atçı, ailesini çadır kente yerleştirdikten sonra yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara katılmak için gönüllü oldu.

Kendisi gibi zor durumda olan depremzedeler için yürütülen çalışmalara katılan Atçı, ANDA bünyesinde depremzedeler için iftarlık yemek hazırlıyor.

Derneğin tedarik ettiği gıdaları, oğlu Serkan Atçı'nın da desteğiyle depremzedeler için aşa çeviren Muhittin Atçı, doğup büyüdüğü topraklarda yardıma muhtaç insanlara faydalı olabilmenin gururunu yaşıyor.

Hazırlanan yemekler, dernek tarafından oluşturulan çadırda afetzedelere ikram ediliyor.

6 çocuk babası Atçı, AA muhabirine, ANDA üyelerinin depremzedelere yardım için Kayseri'den Adıyaman'a gelmesinden çok etkilendiğini söyledi.

Kendisinin de bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü belirten Atçı, "Biz de oğlumla onlara yardımcı oluyoruz. Onlardan Allah razı olsun, gıda malzemesi getiriyorlar. Mutfak malzemeleri benim. Ben de o malzemelerle yemek yapıyorum." dedi.

Çadır kentte boş oturmak istemediğini dile getiren Atçı, "Burada en azından bir faydamız oluyor. Biz eskiden düğünlere, taziyelere yemek yapardık. Kayseri'den gelmiş, Adıyaman'a hizmet ediyorlar. Bizim de bir parmağımız bu işin içinde olsun istedik." diye konuştu.

Atçı'nın mutfaktaki en büyük destekçisi Serkan ise hem iyi vakit geçirdiğini hem de babasından yemek pişirmeyi öğrendiğini anlatarak, "Babama yardım ediyorum, birlikte yemek yapıyoruz. ANDA Derneği sağ olsun, uzaktan gelip insanlarımıza yardım ediyor. Ben de üzerime düşeni yapıyorum. Çadırda kalıyoruz, inşallah bu günler geçecek." ifadelerini kullandı.

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