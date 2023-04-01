"Asrın felaketi"ne yakalanan genç kız, yaşlı ve engelli depremzedelere destek oluyor

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ADIYAMAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Adıyaman'da yakalanan 19 yaşındaki Şeyma Tepe ziyaret ederek yemeklerini ulaştırdığı yaşlı ve engelli afetzedelerin konteynerlerini temizliyor.

Depreme annesi ve ablasıyla Adıyaman'daki iki katlı evlerinde yakalanan Tepe, ailesiyle ağır hasar alan binalarından çıktı.

Daha sonra yaşlı komşularına yardım eden Tepe, bu sırada taşlara takılması sonucu ayağından yaralandı. Ailesiyle çadır kente yerleşen Tepe tedavisinin ardından Türk Kızılay gönüllüsü oldu.

Altınşehir Konteyner Kent'te kalan yaşlı ve engellileri ziyaret ederek konteynerlerini temizleyen Tepe, akşam ezanı yaklaştığında Kızılaya ait aşevinde özenle hazırlanan sıcak yemekleri alarak iftar için depremzedelere ulaştırıyor.

Tepe, AA muhabirine, Adıyaman'da büyük bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Tepe şöyle devam etti:

"Ablamla aynı odada kalıyorduk. İlk başta hafif bir sallantı oldu. Annem o sırada namaz kılıyordu. Yerin altından bir ses geldi. İlk önce yana, daha sonra aşağı yukarı sallanmaya başladık. Ayakta zor durabiliyorduk. Babam o gece işteydi. İlk önce annemi evden çıkardım. Daha sonra tek başına yaşayan yaşlı komşumuzu çıkarmaya çalışırken ayağımdan yaralandım. Yaşlı amca korkmuştu, ağlıyordu. Yanımıza getirdim. Birkaç gün ailemle kaldı. Destek olmaya çalıştık. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Tepe, depremzedelere yardımcı olmak için gönüllü çalıştığını ifade ederek "Konteynerleri gezdiğimde yaşlı teyzelerin, engellilerin desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Daha sonra tek tek kapıları çaldım. İhtiyacı olanları tespit ettim. Onlara sıcak yemek götürüyorum, temizlik işleri varsa yapıyorum. Sıkılmasınlar diye onlarla sohbet ediyorum." dedi.

80 yaşındaki Nafia Çilcan ise büyük bir deprem yaşadıklarını işaret ederek "Evimiz hasar aldı. Biri görme engelli iki oğlumla yaşıyorum. Şeyma sürekli beni ziyaret ediyor, konteynerimi temizliyor, yemeğimi hazırlıyor. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

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