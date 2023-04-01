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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu

AA

Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu

ADIYAMAN (AA) - FİKRET DELAL / EYÜP ELEVLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen Akın Özdemir, 29 yılın ardından afetzede olan asker arkadaşıyla bir araya geldi.

Depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım elini uzatan belediyelerden Ordu'nun Kabadüz Belediyesi de gıda, yakacak, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere kente destek verdi.

Yardım çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen 50 yaşındaki Özdemir de Edirne'de birlikte askerlik yaptığı 50 yaşındaki Cemal Daşdelen'i bulmak için araştırma yaptı.

Özdemir, bir yakını aracılığıyla 29 yıl sonra asker arkadaşına ulaşmayı başardı.

Musalla Mahallesi'nde hasar gören evlerinin karşısında ailesiyle çadırda kalan Daşdelen'i bulan Özdemir, arkadaşına her konuda destek olmaya çalışıyor.

Personeli olduğu Kabadüz Belediyesinin kentteki yardım faaliyetlerine katılan Akın Özdemir, AA muhabirine, yaşanan deprem sonrası Adıyaman'a geldiğini söyledi.

Burada yaşadığını bildiği ancak yıllardır görmediği asker arkadaşını bulmak istediğini belirten Özdemir, "Yemek dağıtırken çadırın orada bir akrabasına denk geldim. Telefon numarasına ulaştım. Kendisini aradım ve sonra 29 yıl sonra buluştuk. Elimizden gelen yardımı etmeye çalışacağız." dedi.

Buluşmalarının ardından bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Özdemir, "Çay içiyoruz ve eski anıları tazeliyoruz. 29 yıl kendisini sosyal medyada ve eski ev telefonundan da bulamadım. Bir tesadüf oldu. Buluşmamıza bu deprem bir vesile oldu." diye konuştu.

İki çocuk babası Cemal Daşdelen ise bir felaket yaşadıklarını, depremden sonra da çadırda yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Arkadaşıyla 29 yıl sonra bir vesileyle buluştuklarına dikkati çeken Daşdelen, "Bana çok fazla yardımı oldu. Her akşam arayıp, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye soruyor. Böyle bir anı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Bir deprem vesilesiyle yeniden buluştuk." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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