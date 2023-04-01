Adıyamanlı aile depremde hayatını kaybeden evlatlarının kabrinin başından ayrılmıyor

ADIYAMAN (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Mehmet Ali ve Fatma Üstün çifti, enkaz altında kalarak yaşamını yitiren oğullarının üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmet Ali (57) ve eşi Fatma Üstün'ün (44) dört çocuklarından biri olan 26 yaşındaki Ebubekir ile 7 ay önce evlendiği hamile eşi Dilara Üstün, Pazarcık merkezli ilk depremde Yeni Sanayi Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kaldı.

Aile bireylerinin çabasıyla afetin ilk saatlerinde enkazdan gelinleri yaralı olarak çıkarıldı ancak oğulları ile yanlarında misafir olan baldızının cansız bedenine ulaşıldı. Dilara Üstün'ün henüz doğmamış bebeği de kurtarılamadı.

Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Yeni Mezarlık'ta defnedilen oğulları ve baldızı ile 7 aylık ölü doğan torunlarının mezarını her gün ziyaret eden acılı aile, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

Mehmet Ali Üstün, AA muhabirine, depremin ardından dünyanın başlarına yıkıldığını söyledi.

Mahallelerinde deprem nedeniyle fazla hasar olmadığını belirten Üstün, "Depremin ardından aradığımız oğlumuzun telefona bakmaması üzerine kendisine ulaşmak için evin bulunduğu yere gittik. Oğlumun yaşadığı bina ile dört yapının yerle bir olduğunu gördük. Cenazemizi bir saat içinde kendi imkanlarımızla çıkarttık. Zaten vurduğu anda vefat etmişti. Hanımını yaralı olarak çıkarttık. Yanında baldızı misafirdi. Onu da kaybettik. Allah'ın takdiri, söylenecek bir şey yok." dedi.

Gelebildikleri kadar oğullarının mezarına geleceklerini dile getiren Üstün, "Evimiz burada. Oğlumuz, kızımız burada. Biz zannediyoruz ki geldik mi bizimle gelecekler. Artık öyle bir şey yok. Allah ömür verdikçe buraya geleceğiz. Ciğerdir, yanıyor ama Allah sabır verir. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Fatma Üstün ise yaşadıklarının tarifinin bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Depremin olduğu akşam oğlum bize gelmişti. 'Burada kalın' dedim. Evde misafir olarak eşinin kardeşinin olduğunu söyledi. 'Genç kız, tek kalmasın' dedim, öylece gönderdim. Şimdi diyorum, keşke göndermeseydim, yanımda kalsalardı. Rabb'im bu acıyı kimseye yaşatmasın. Oğluna bir acıyorsun, geline bakınca iki acıyorsun. Daha 22 yaşında gencecik bir kız. Evi yıkılmış, eşi ölmüş, karnındaki 7 aylık bebeği ölmüş. Rabb'im herkese ve bizlere sabır versin."





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