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İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)

ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmakta sadece çadır kentlerimizde, çadırlarımızda ve konteyner alanlarımızda 1451 noktada. Bunların önemli bölümü de çadır kentlerde." dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Soylu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük afetle imtihanlarının 55'inci gününde olduklarını söyledi.

Geldikleri yeri gözden geçirdiklerini ve değerlendirmede bulunduklarını belirten Soylu, "Adıyaman'da geçici barınma anlamında 5 bin 823 konteynerin önemli bölümünü yerleştirdik, yerleştirmeye devam ediyoruz. 87 bin 500 çadır kurduk. Bu yerleşmeler ihtiyaçlar gözeterek devam etmektedir. Hem sivil toplum kuruluşları hem kamu kurum ve kuruluşları hem belediyeler, özellikle konteyner kentlerde, çadır kentlerdeki beslenme, vatandaşımızın, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması anında takip edilmektedir." diye konuştu.

Sadece AFAD'ın koordine ettiği gıda kolisi dağıtımının tüm deprem bölgesinde 2 milyon 884 bin olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın getirdiği, sivil toplum kuruluşlarının dağıttıkları var. Belediyelerin yardımları var. Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmakta sadece çadır kentlerimizde, çadırlarımızda ve konteyner alanlarımızda 1451 noktada. Bunların önemli bölümü de çadır kentlerde. Yine geçici barınma alanları açısından 342 alanda toplam 637 bin çadır kurulumu gerçekleşti. Yaklaşık 20-25 gündür çadır alanlarında farklı bir noktaya geçtik. Hem altyapıları daha sağlıklı şekilde yapılıyor. Yani orada standardı daha iyi yaşayabilecek bir noktaya götürüyoruz. İlk günlerde kurulan bazı çadırların yerine yeni çadırlar kurduk ve bunları mümkün olduğu ölçüde sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bütün bunların yanı sıra 54 alanda şu ana kadar 76 bin 862 konteyner hazırlığı yapıldı. Toplam 46 bin 672 konteyner kuruldu. Yaklaşık 12 günlük bir kaybımız oldu yağmurlardan dolayı. Bunun altyapısı var, kanalizasyonu var, suyu var, elektriği var. Neredeyse bir şehir kuruyoruz. 8-10 kişilik bir şehir kuruyorsunuz ve bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Sağlığını kuruyorsunuz, eğitimini kuruyorsunuz, güvenliğini kuruyorsunuz, etrafını çeviriyorsunuz. Yani neredeyse bir site haline orayı tamamlamış oluyoruz. Bundan bir ay önce 2 ay içerisinde 100 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bu hedefimizi aynen devam ettiriyoruz. Şimdi hedefimizi biraz daha arttırıyoruz. Yani bundan bir ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız."

- "En önemli meselemiz hayatın normalleşmesini temin edecek bir anlayış"

Soylu, konteyner kentlerde tuvaletinden banyosuna, çamaşır makinesi, kurutma makinesine kadar her meseleyi teker teker planlayarak yürütmeye devam ettiklerini anlatarak, "Yaklaşık 50 bin artı 15 bin Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz. Şu anda bunun 15 bini yolda. Bunların önemli bölümünü de köylere yerleştireceğiz. Katlanır konteynerlerde tuvalet olacak, banyosu olacak. Bir alanı köylere yönelik de oluşturacağız. En önemli meselemiz hayatın normalleşmesini temin edecek bir anlayış." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun koordinatör olarak Adıyaman'da bulunduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden itibaren hayatın normalleşmesi için çabayı ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan yıkılan esnafımızın en azından geçici olarak nasıl barınma alanı varsa, aynı zamanda ticaret hayatının da devam edilmesine yönelik bir adım atılması önemliydi. Bu vesileyle yaklaşık 10 bine yakın çarşılarda veya müstakilen dükkanlar yapıp kura neticesinde depremde zarar gören esnafımıza vereceğiz. Buna Ticaret Bakanlığımız da sağ olsun yardımcı oldu. Bunun 8 binini bağış olarak aldık. Kayseri'den Ankara'ya, İstanbul'dan Samsun'a, Batman'dan memleketimizin birçok bölgesinden, Artvin'e kadar birçok valilik, ticaret, esnaf odalarımız var. Bağışçılarımız hakikaten yüce gönüllülük ortaya koydular. Bunun 2 bin tanesinin planlamasını AFAD olarak Emlak Konut'a yaptırıyoruz. Bazı özellikli alanlar için."

​​​​​​​(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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