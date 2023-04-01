İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)

ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılacak ödemelerle ilgili, "Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi. Şu anda 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin lira ödeme yapılıyor." dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Soylu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığına ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Çadır ve konteyner kentlerde eğitimlerin devam ettiğini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Ama bir de her ilde biraz ilin dışında, çocuklarımızın üniversite imtihanlarına ve LGS'ye hazırlanmalarını temin etmek için daha bağımsız alanlar, daha böyle ağaçlık, daha mesire alanı gibi, orada çadırıyla, bazen kurulabilecek prefabrikiyle hem eğitimi sağlayan hem diğer aktiviteleri yapabilecek, depremin gündeminden kendisini çıkarabilecek ve onları sınava hazırlayabilecek bir yapı ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi uygulama örneğini nerede görürsek diğer illerde de uyguluyoruz. Bu, Adıyaman Beşpınar'da başarılı şekilde yapılıyor. Buradan minibüslerle çocuklarımız götürülüyor. Orada dinlenme alanları var, ders çalışma alanları var. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta bir alan da hemen hemen bitmek üzere. Yine Hatay'da da NATO çadırlarının olduğu alan yine aynı işlevselliği gösterecektir."

- "Güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir problemimiz olmadı"

İl dışına çıkıp başka illerde barınan depremzedelerin bir bölümünün kendi illerine döndüklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Onların da tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir problemimiz olmadı. Bütün güvenlik ve asayiş birimlerimiz meselenin üzerindedir. Bir de önemle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de hem talimatlarını hem de açıklamalarını yaptı. Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak binalara 10'ar bin liralık ilk destek söz konusuydu. Bu da ancak binaların hasar tespit durumlarına yönelik olarak verilebilecektir. Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi. Şu anda 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin lira ödeme yapılıyor. Birtakım hasar tespite itirazlar var. Hem de 'İsmim yok, orada oturmuyor, orada oturuyor' diyen bütün itirazları değerlendiriyoruz. Her şeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanı da tüm arkadaşlarımızla ortaya koymaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu meselenin içinden inşallah çıkacağız."

Bakan Soylu, sahadan çekilmediklerini, sürekli sahada olduklarına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının da bu yönde olduğunu söyledi.

- Deprem bölgesinde enkazın bina bazında yüzde 43, hacim olarak yüzde 60'ı kaldırıldı

En önemli meselelerden birinin enkazlar olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkılacak, enkaz haline gelmiş ve acil yıkılması gereken binaların toplamı 56 bin 127 idi. Bina ölçeğinde söylüyorum, 24 bin 100'ünü dün akşam itibarıyla bitirdik ve döküm sahalarına götürdük. Bu yüzde 43'lük oran yapıyor ama hacim olarak yüzde 60'a denk geliyor. Çünkü büyük binalar daha ziyade şehrin merkezlerinde. İlk önce şehrin merkezlerini temizledik. Şimdi köyler ve diğer yerlerini alacağımız için orada işimizin biraz daha kolay olduğunu söylemek isterim. Tabii bu bittikten sonra Hatay hariç, ramazana kadar diğer illerde bunun bitirilebileceğini değerlendiriyoruz. Sarkarsa bile birkaç gün olur. Adıyaman'da da enkazın yüzde 74'ü kaldırıldı, acil yıkımın da yüzde 55'i. Yani Adıyaman'ın bu konuda genel ortalamada ileride olduğunu söylemek istiyorum. Bütün bu çalışmaları büyük gayretle yürütüyoruz."

Bakan Soylu, işleri bitene kadar bölgede kalacaklarının altını çizerek, şöyle konşutu:

"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu yaraları milletimizle birlikte saracağız. Milletimiz sadece buraya destek göndermedi, yardım göndermedi. Gönlünü de gönderdi. Aynı desteğin, aynı yardımın bu bir yıl içinde sürekli gönderilmesi esastır. Ramazana girdik. Bunu söylediğim zaman buradan haberi olmayanlar, farklı yerlerde yaşayanlar eleştirmişlerdi. Kahvaltılık istemiştik çünkü insanlar ramazanda, sahurda kahvaltılık arzu ediyor. Elbette ki AFAD olarak, Kızılay olarak alıp gönderiyoruz ama eğer yardım edecekseniz kuru gıda hijyendi, kahvaltılıktı... Bütün bunlar buranın şu andaki ihtiyaçları. Yine aynı şeyleri ifade ediyorum. Çünkü vatandaşımız hakikaten burada standart bir evde yaşıyor. Çadıra veya konteynere geçiyor. Bizim yapmamız gereken ev standardına belki getiremeyiz ama oradaki eksiklikleri hissettirmeyecek bir anlayışı oluşturmak."

Deprem bölgesinde sivrisinekle ilaçlamalara dair geçen yılın iki katı çalışma yaptıklarını belirten Soylu, "Yani her ne varsa, ne yapılması gerekiyorsa, bütün kurumlarımızla beraber el birliğiyle en ince şekilde takip olur. Eksik olur mu? Eksik olur. Yani yüzde 99'unu yaparız. Yüzde 90'ını yaparsın, yüzde 5'ini yapamazsın. Bir eksiklikle karşı karşıya kalırsınız. Onları da tamamlamak için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya bölgede görevli Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve diğer yetkililer katıldı.

Soylu, toplantının ardından beraberindekilerle Beşpınar Mesire Alanı'nda çadırlardan oluşturulan eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kahta ilçesine giden Soylu, Yavuz Selim Çadır Kent'i ziyaret etti.

(Bitti)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon ...
Adıyamanlı aile depremde hayatını kaybeden evlatlarının kabrinin başından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Adıyamanlı aile depremde hayatını kaybeden ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu
YEREL HABERLER Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker ...
Adıyaman'da 12 bin kişinin barınacağı prefabrik konutlarda ilk teslimatlar başlıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da 12 bin kişinin barınacağı prefabrik ...
Arçelik'in çamaşırhane tırı Adıyaman'da 46 makineyle depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Arçelik'in çamaşırhane tırı Adıyaman'da 46 makineyle ...
"Asrın felaketi"ne yakalanan genç kız, yaşlı ve engelli depremzedelere destek oluyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ne yakalanan genç kız, yaşlı ve ...
Adıyaman'da depremde yıkılan yapının şantiye şefi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan yapının şantiye şefi ...
TIR'dan düşen konteynerler yolu kapattı
YEREL HABERLER TIR'dan düşen konteynerler yolu kapattı
Enkazdan kurtulan iki arkadaş afetzede çocuklara umut olmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Enkazdan kurtulan iki arkadaş afetzede çocuklara umut ...
Depremzede aşçı ve oğlu her gün afetzedeler için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER Depremzede aşçı ve oğlu her gün afetzedeler için ...
ABD merkezli yardım kuruluşu, Adıyaman'da günde 20 bin depremzedeye yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER ABD merkezli yardım kuruluşu, Adıyaman'da günde 20 ...
Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan "Tokat Çarşısı"nda esnafın mesaisi başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan "Tokat Çarşısı"nda ...
Adıyaman'da mesire alanı sınava hazırlanan öğrenciler için eğitim kampüsüne çevrildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da mesire alanı sınava hazırlanan öğrenciler ...
Depremde ölenlerden geriye kalan fotoğraf ve bazı özel eşyaları komşuları saklıyor
YEREL HABERLER Depremde ölenlerden geriye kalan fotoğraf ve bazı ...
Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in inşaatının fenni mesulü tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in inşaatının fenni ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Gölbaşı'nda ...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da hedef depremzedelerin bayrama biraz daha normalleşmiş ortamda girmesi
YEREL HABERLER Adıyaman'da hedef depremzedelerin bayrama biraz daha ...
Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor
YEREL HABERLER Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan ...
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi ...
Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek ...
Adıyaman'da depremzede çocuklar gezici kütüphanede kitap okuyup oyunlar oynuyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede çocuklar gezici kütüphanede ...
Adıyaman'da depremzede kadınlar, eşofman, yastık kılıfı ve nevresim takımı üretiyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede kadınlar, eşofman, yastık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.