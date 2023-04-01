İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)

ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılacak ödemelerle ilgili, "Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi. Şu anda 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin lira ödeme yapılıyor." dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Soylu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığına ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Çadır ve konteyner kentlerde eğitimlerin devam ettiğini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:



"Ama bir de her ilde biraz ilin dışında, çocuklarımızın üniversite imtihanlarına ve LGS'ye hazırlanmalarını temin etmek için daha bağımsız alanlar, daha böyle ağaçlık, daha mesire alanı gibi, orada çadırıyla, bazen kurulabilecek prefabrikiyle hem eğitimi sağlayan hem diğer aktiviteleri yapabilecek, depremin gündeminden kendisini çıkarabilecek ve onları sınava hazırlayabilecek bir yapı ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi uygulama örneğini nerede görürsek diğer illerde de uyguluyoruz. Bu, Adıyaman Beşpınar'da başarılı şekilde yapılıyor. Buradan minibüslerle çocuklarımız götürülüyor. Orada dinlenme alanları var, ders çalışma alanları var. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta bir alan da hemen hemen bitmek üzere. Yine Hatay'da da NATO çadırlarının olduğu alan yine aynı işlevselliği gösterecektir."

- "Güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir problemimiz olmadı"

İl dışına çıkıp başka illerde barınan depremzedelerin bir bölümünün kendi illerine döndüklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Onların da tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir problemimiz olmadı. Bütün güvenlik ve asayiş birimlerimiz meselenin üzerindedir. Bir de önemle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de hem talimatlarını hem de açıklamalarını yaptı. Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak binalara 10'ar bin liralık ilk destek söz konusuydu. Bu da ancak binaların hasar tespit durumlarına yönelik olarak verilebilecektir. Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi. Şu anda 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin lira ödeme yapılıyor. Birtakım hasar tespite itirazlar var. Hem de 'İsmim yok, orada oturmuyor, orada oturuyor' diyen bütün itirazları değerlendiriyoruz. Her şeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanı da tüm arkadaşlarımızla ortaya koymaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu meselenin içinden inşallah çıkacağız."

Bakan Soylu, sahadan çekilmediklerini, sürekli sahada olduklarına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının da bu yönde olduğunu söyledi.

- Deprem bölgesinde enkazın bina bazında yüzde 43, hacim olarak yüzde 60'ı kaldırıldı

En önemli meselelerden birinin enkazlar olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkılacak, enkaz haline gelmiş ve acil yıkılması gereken binaların toplamı 56 bin 127 idi. Bina ölçeğinde söylüyorum, 24 bin 100'ünü dün akşam itibarıyla bitirdik ve döküm sahalarına götürdük. Bu yüzde 43'lük oran yapıyor ama hacim olarak yüzde 60'a denk geliyor. Çünkü büyük binalar daha ziyade şehrin merkezlerinde. İlk önce şehrin merkezlerini temizledik. Şimdi köyler ve diğer yerlerini alacağımız için orada işimizin biraz daha kolay olduğunu söylemek isterim. Tabii bu bittikten sonra Hatay hariç, ramazana kadar diğer illerde bunun bitirilebileceğini değerlendiriyoruz. Sarkarsa bile birkaç gün olur. Adıyaman'da da enkazın yüzde 74'ü kaldırıldı, acil yıkımın da yüzde 55'i. Yani Adıyaman'ın bu konuda genel ortalamada ileride olduğunu söylemek istiyorum. Bütün bu çalışmaları büyük gayretle yürütüyoruz."

Bakan Soylu, işleri bitene kadar bölgede kalacaklarının altını çizerek, şöyle konşutu:

"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu yaraları milletimizle birlikte saracağız. Milletimiz sadece buraya destek göndermedi, yardım göndermedi. Gönlünü de gönderdi. Aynı desteğin, aynı yardımın bu bir yıl içinde sürekli gönderilmesi esastır. Ramazana girdik. Bunu söylediğim zaman buradan haberi olmayanlar, farklı yerlerde yaşayanlar eleştirmişlerdi. Kahvaltılık istemiştik çünkü insanlar ramazanda, sahurda kahvaltılık arzu ediyor. Elbette ki AFAD olarak, Kızılay olarak alıp gönderiyoruz ama eğer yardım edecekseniz kuru gıda hijyendi, kahvaltılıktı... Bütün bunlar buranın şu andaki ihtiyaçları. Yine aynı şeyleri ifade ediyorum. Çünkü vatandaşımız hakikaten burada standart bir evde yaşıyor. Çadıra veya konteynere geçiyor. Bizim yapmamız gereken ev standardına belki getiremeyiz ama oradaki eksiklikleri hissettirmeyecek bir anlayışı oluşturmak."

Deprem bölgesinde sivrisinekle ilaçlamalara dair geçen yılın iki katı çalışma yaptıklarını belirten Soylu, "Yani her ne varsa, ne yapılması gerekiyorsa, bütün kurumlarımızla beraber el birliğiyle en ince şekilde takip olur. Eksik olur mu? Eksik olur. Yani yüzde 99'unu yaparız. Yüzde 90'ını yaparsın, yüzde 5'ini yapamazsın. Bir eksiklikle karşı karşıya kalırsınız. Onları da tamamlamak için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya bölgede görevli Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve diğer yetkililer katıldı.

Soylu, toplantının ardından beraberindekilerle Beşpınar Mesire Alanı'nda çadırlardan oluşturulan eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kahta ilçesine giden Soylu, Yavuz Selim Çadır Kent'i ziyaret etti.

(Bitti)





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