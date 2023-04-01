Adıyaman'da depremzede çocuklar için eğlence programı düzenlendi

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi Karakuş Halı Sahası'nda düzenlenen etkinlikte çocukların saçları tıraş edildi, balon dağıtıldı, yüzleri boyandı, futbol oynandı ve "Şeker Kız" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, depremin etkilediği çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını sağlamak amacıyla drama ve tiyatro eğitmenlerinin katılımıyla Gölbaşı Belediyesi işbirliğiyle çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yıldırım, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.



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