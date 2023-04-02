Adıyaman'da depremde yıkılan kaçak yapının müteahhidi tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında, kaçak olarak yapılan ve yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı kaçak olarak yapılan, ruhsatı bulunmayan Çavuş Apartmanı'nın müteahhidi Ali Çavuş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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