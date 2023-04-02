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Jandarma güvenliğini sağladığı çadır kentte oyunlar oynadığı çocuklara moral veriyor

AA

Jandarma güvenliğini sağladığı çadır kentte oyunlar oynadığı çocuklara moral veriyor

ADIYAMAN (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevli jandarma personeli, asayiş ve güvenliğini sağladığı çadır kentte çocuklar başta olmak üzere afetzedelerle yakından ilgileniyor.

Kentte depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören 2 bin 813 kişi, Eğriçay Millet Bahçesi 7 Nolu Çadır Kent'e kurulan 512 çadıra yerleştirildi.

Gece gündüz büyük özveriyle çadır kentin asayiş ve güvenliğini sağlayan Jandarma Özel Harekat Taburuna bağlı personel, giriş kapısında araç ve yaya geçişinde kimlik kontrolü gerçekleştiriyor.

Burada görevli 80 jandarma personeli, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için talepleri dinliyor, gelen yardım malzemelerinin dağıtılmasında görev alıyor.

Jandarma, özellikle çocuklarda depremin izlerini silmek için onlarla yakından ilgileniyor. Kadın jandarma astsubaylar kız çocuklarıyla ip atlıyor, erkek personel de çocuklarla top oynayıp uçurtma uçuruyor.

Jandarmanın erzak arama köpeğinin eğitmeni eşliğinde sunduğu gösteri de çocukların ilgisini çekiyor.

Askeri kıyafet giyen "Ayaz" adlı çocuk, tavırlarıyla dikkat çektiği çadır kentte görevli personelin yanından ayrılmıyor.

Evleri hasar gören iki çocuk babası 34 yaşındaki Serkan Turgut, AA muhabirine, depremde babasının evinin yıkıldığını, kardeşi ve bazı akrabalarının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Turgut, "Askerlerimiz hep buradaydı. Bize çok destek oldular. O günden bugüne hala buradalar ve halen bizlere destekleri var. Allah onlardan razı olsun. Allah eksik etmesin onları bizden." dedi.

- "Jandarma personeli görevini dört dörtlük yerine getiriyor"

Ailesiyle çadırda kalan 40 yaşındaki Mesut Yur ise evlerinin ağır hasar gördüğünü belirterek, "Akrabalarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Deprem sonrası biz de buraya yerleştik. Mehmetçik bize iyi davranıyor ve ilgileniyor. Yardımlar da güzel geliyor." diye konuştu.

50 yaşındaki İbrahim Yavuz da evinin ağır hasar görmesi nedeniyle oturulacak durumda olmadığını, bundan dolayı çadırda kaldıklarını anlattı.

Jandarma personelinin görevini dört dörtlük yerine getirdiğini vurgulayan Yavuz, "Bir günün içinde bu çadırları kurdular, milleti yerleştirdiler. Kar vardı, hava soğuktu. Gece gündüz uyumadılar. Su, odun dağıtımında yardımcı oluyorlar. Çocuklar için her türlü etkinlik düzenleniyor. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.


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