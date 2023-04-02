Adıyaman'da asansörde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, bir binanın asansöründe mahsur kalan iki kadın, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi Günaydın Caddesi'ndeki Furkan Apartmanı'nda 2 kadının kullandığı asansör arızalandı.

Asansörün hareket etmemesi üzerine kadınlar, 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekibi, binaya giderek asansörün dış kapısını anahtarla açtı.

Asansörden çıkarılan kadınlar, itfaiyeye teşekkür etti.





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