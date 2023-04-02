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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin ardından Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi kentin tarihi mekanlarını gezdi

AA

Depremin ardından Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi kentin tarihi mekanlarını gezdi

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi, kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Güney Koreli turist kafilesi, rehberler eşliğinde ilk olarak Karakuş Tümülüsü'nü gezerek, bölge hakkında bilgi aldı.

Ardından Tarihi Cendere Köprüsü'ne giden turistler, son olarak Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceledi.

Turistler, gezileri boyunca fotoğraf çekerek, Adıyaman'ın tarihi hakkında bilgi edindi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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