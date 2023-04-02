Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da depremzede öğretmenlerle iftar yaptı

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ADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzede öğretmenlerle orucunu açtı.

Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan depremzede öğrenciler için hazırlanan Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nı ziyaret etti.

Eğitimlerin verildiği çadırları gezen Özer, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Alandaki çadırda depremzede öğretmenlerle iftar yapan Özer, onlarla sohbet etti.

Özer, iftarın ardından yaptığı konuşmada, öğretmenlerin deprem bölgesi için büyük fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Hepsine minnettar olduklarını, tüm aileler adına şükranlarını sunduklarını dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada oldu. Sizlerin içinde de gönüllü öğretmenlerimiz vardır. O gönüllü öğretmenlerimiz memleketlerine gitmemek, gönüllülük sürelerini uzatmak için her görüştüğümüz zaman bizden destek istedi. Öyle bir duygu ki öyle bir aşk ki vatandaşın derdiyle hemhal olmak, onun derdini çözmek için gerçekten gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösterdiniz. Sizlere bakanlığım adına en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah devlet, millet, hükümet, bakanlıklar el birliğiyle bu zorlu günlerin üstesinden de geleceğiz. Yepyeni bir Türkiye inşallah inşa edilecek."

Bakan Özer, öğretmenlere hayırlı ramazanlar dileyerek, güzel vesilelerle birlikte olmayı umut ettiğini sözlerine ekledi.

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