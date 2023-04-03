İş yeri yıkılan çölyak hastası kendisi gibi depremzedelere glütensiz gıda ulaştırıyor

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ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN / YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da iş yeri yıkılan çölyak hastası 39 yaşındaki Saime Aytemir, kendisi gibi afetzedelere glütensiz gıda desteği sağlıyor.

Kentte annesi ve kardeşiyle yaşayan Aytemir'in çölyak hastaları için hizmet verdiği iş yeri, ilk depremde yıkıldı, evleri ağır hasar aldı.

Depremlerin ardından bölgedeki çölyak hastaları için harekete geçen Aytemir, Türk Kızılay işbirliğiyle glütensiz ürünleri çölyak hastası depremzedelerin barındıkları çadır ve konteynerlere ulaştırıyor.

Türkiye'deki diğer çölyak hastaları ve gönüllülerden de destek alan Aytemir, AA muhabirine, deprem anında yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Aytemir, depreme iki katlı evlerinde yakalandıklarını belirterek, "Saat 04.16'ya kadar her şeyimiz vardı, 17 geçe hiçbir şeyimiz kalmadı. Depremin şiddetiyle uyandık. Kendimizi hemen dışarıya attık. Gün aydınlandığında her tarafın yıkık dökük halde olduğunu gördük. Evimiz ağır hasar aldı. Glütensiz ürünler sattığım marketim yıkıldı. Çok kötü bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

- "Merkezde 400 çölyak hastası var"

Depremlerin ardından kentte yaşayan çölyak hastaları için harekete geçtiğini anlatan Aytemir, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde 50 gündür kendim gibi çölyak hastalarına destek olmaya çalışıyorum. Yalnız değilim. 15 gönüllümüz yardım ediyor. İlçelere de yardım gönderiyoruz. Ürünler Balıkesir, Ankara, Niğde, Gaziantep, Şanlıurfa, Kütahya ve Antalya'dan gönüllülerin yardımıyla geliyor. Önceden çalıştığım firmalar da yardım gönderiyor. Şu an merkezde 400 çölyak hastası var. Bizimle iletişime geçiyorlar. Her yere telefon numaramı bıraktım. Kızılay, UMKE ekipleri, gönüllüler gittikleri bölgelerde çölyak hastalarını bize yönlendiriyor."

Aydemir, yetkililerden çölyak hastalarına verilen 350 liralık desteğin artırılmasını ve glütensiz ekmek çıkartan fırının tekrar açılmasını talep etti.





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