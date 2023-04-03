Adıyaman'da sosyal marketlerden günde 2 bin 300 aileye yardım yapılıyor

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ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, sosyal marketlerden günde 2 bin 300 aile faydalanıyor.

Adıyaman'da afetzedelere yardım çalışmaları, ramazan ayında devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi koordinesinde kentte 4 noktada oluşturulan sosyal marketlerde afetzedelere hizmet veriliyor.

Sosyal markette ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere ramazan kolileri dağıtılıyor. Afetzedeler, ihtiyaç duydukları gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini de buradan ücretsiz temin edebiliyor.

- "Vatandaşlarımız 15 günlük alışverişlerini yapıyor"

Kentteki sosyal marketlerin koordinatörü İshak Yılmaz, AA muhabirine, tüm depremzedelere hizmet verdiklerini söyledi.

Sosyal marketlerin, binlerce ürünün bulunduğu bir market havasında olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eğriçayı Millet Bahçesi, Adliye Yanı, Cumhuriyet Spor Salonu ve Yeni Otogar sosyal marketlerinde vatandaşlara hizmet veriyoruz. Marketlerimiz şehrin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyinde yer alıyor. Vatandaşlarımız belediyemizin üzerinden randevularını oluşturuyor. Merkez ve bağlı köylerdeki tüm vatandaşlarımız randevu saatlerinde gelip buradan ihtiyaçlarını alabiliyor. Bu şekilde yoğunluğun oluşması da engelleniyor. Vatandaşlarımız burada kimlik numaralarıyla 15 günlük alışverişlerini yapıyor. Ramazan dolayısıyla gıda kolisi, kahvaltılık ve hijyen malzemelerinden oluşan 40 ürün alabiliyor."

Sosyal marketlerde 200 civarında gönüllünün çalıştığını belirten Yılmaz, "Şu ana kadar 39 bin aileye ulaştık, mükerrerlerle bu sayı 57 bin oldu. Günlük 2 bin 300 aileye gıda yardımında bulunuyoruz." dedi.

- "Sosyal marketler iyi ki açıldı"

Depremzede 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Hanım Sarıtaş ise depremler nedeniyle evinin hasar gördüğünü dile getirerek, "Ramazan ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılamaya geldim. Buraya ilk defa geliyorum. Sosyal marketler iyi ki açıldı. İhtiyaç duyduğumuz ürünleri alacağız. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Perihan Yavuz da "Sosyal marketlere ihtiyaçlarımızı almak için geliyoruz. Bizim için güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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