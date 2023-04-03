Adıyaman'da sosyal marketlerden günde 2 bin 300 aileye yardım yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da sosyal marketlerden günde 2 bin 300 aileye yardım yapılıyor

AA

Adıyaman'da sosyal marketlerden günde 2 bin 300 aileye yardım yapılıyor

ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, sosyal marketlerden günde 2 bin 300 aile faydalanıyor.

Adıyaman'da afetzedelere yardım çalışmaları, ramazan ayında devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi koordinesinde kentte 4 noktada oluşturulan sosyal marketlerde afetzedelere hizmet veriliyor.

Sosyal markette ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere ramazan kolileri dağıtılıyor. Afetzedeler, ihtiyaç duydukları gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini de buradan ücretsiz temin edebiliyor.

- "Vatandaşlarımız 15 günlük alışverişlerini yapıyor"

Kentteki sosyal marketlerin koordinatörü İshak Yılmaz, AA muhabirine, tüm depremzedelere hizmet verdiklerini söyledi.

Sosyal marketlerin, binlerce ürünün bulunduğu bir market havasında olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eğriçayı Millet Bahçesi, Adliye Yanı, Cumhuriyet Spor Salonu ve Yeni Otogar sosyal marketlerinde vatandaşlara hizmet veriyoruz. Marketlerimiz şehrin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyinde yer alıyor. Vatandaşlarımız belediyemizin üzerinden randevularını oluşturuyor. Merkez ve bağlı köylerdeki tüm vatandaşlarımız randevu saatlerinde gelip buradan ihtiyaçlarını alabiliyor. Bu şekilde yoğunluğun oluşması da engelleniyor. Vatandaşlarımız burada kimlik numaralarıyla 15 günlük alışverişlerini yapıyor. Ramazan dolayısıyla gıda kolisi, kahvaltılık ve hijyen malzemelerinden oluşan 40 ürün alabiliyor."

Sosyal marketlerde 200 civarında gönüllünün çalıştığını belirten Yılmaz, "Şu ana kadar 39 bin aileye ulaştık, mükerrerlerle bu sayı 57 bin oldu. Günlük 2 bin 300 aileye gıda yardımında bulunuyoruz." dedi.

- "Sosyal marketler iyi ki açıldı"

Depremzede 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Hanım Sarıtaş ise depremler nedeniyle evinin hasar gördüğünü dile getirerek, "Ramazan ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılamaya geldim. Buraya ilk defa geliyorum. Sosyal marketler iyi ki açıldı. İhtiyaç duyduğumuz ürünleri alacağız. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Perihan Yavuz da "Sosyal marketlere ihtiyaçlarımızı almak için geliyoruz. Bizim için güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş yeri yıkılan çölyak hastası kendisi gibi depremzedelere glütensiz gıda ulaştırıyor
YEREL HABERLER İş yeri yıkılan çölyak hastası kendisi gibi ...
Depremzede üreticilerden toplanan sütle yapılan yoğurt ve ayran afetzedelere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Depremzede üreticilerden toplanan sütle yapılan ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da depremzede öğretmenlerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da depremzede ...
Depremin ardından Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi kentin tarihi mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER Depremin ardından Adıyaman'a gelen ilk turist ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da konuştu:
Adıyaman'da asansörde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Adıyaman'da asansörde mahsur kalan 2 kadını itfaiye ...
Depremin ardından Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi
YEREL HABERLER Depremin ardından Adıyaman'a ilk turist kafilesi ...
Jandarma güvenliğini sağladığı çadır kentte oyunlar oynadığı çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER Jandarma güvenliğini sağladığı çadır kentte oyunlar ...
Ordu'dan Adıyaman'a afetzedeler için "kardeşlik sofrası" oluşturuldu
YEREL HABERLER Ordu'dan Adıyaman'a afetzedeler için "kardeşlik ...
Adıyaman'da baharın gelmesiyle çiftçiler tarımsal faaliyetlere başladı
YEREL HABERLER Adıyaman'da baharın gelmesiyle çiftçiler tarımsal ...
Adıyaman'da depremde yıkılan kaçak yapının müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan kaçak yapının müteahhidi ...
Türk Kızılay deprem bölgesinde köylere mobil ekiplerle ulaşıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay deprem bölgesinde köylere mobil ...
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi ...
Adıyaman'da depremzede çocuklar için eğlence programı düzenlendi
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede çocuklar için eğlence programı ...
Bakan Soylu: 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin TL ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin TL ...
İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon ...
İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon ...
Adıyamanlı aile depremde hayatını kaybeden evlatlarının kabrinin başından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Adıyamanlı aile depremde hayatını kaybeden ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu
YEREL HABERLER Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker ...
Adıyaman'da 12 bin kişinin barınacağı prefabrik konutlarda ilk teslimatlar başlıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da 12 bin kişinin barınacağı prefabrik ...
Arçelik'in çamaşırhane tırı Adıyaman'da 46 makineyle depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Arçelik'in çamaşırhane tırı Adıyaman'da 46 makineyle ...
"Asrın felaketi"ne yakalanan genç kız, yaşlı ve engelli depremzedelere destek oluyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ne yakalanan genç kız, yaşlı ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.